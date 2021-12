El colectivo de loteros de toda España prepara una manifestación en Madrid en demanda de la actualización de las comisiones que obtienen por la venta de participaciones, "congeladas" desde 2004.

A esta protesta se suma ahora un órdago del colectivo, que amenaza con cerrar sus administraciones los días 22, 23 y 24 de diciembre, los días en los que se empiezan a cobrar los décimos premiados de la Lotería de Navidad.

Su intención es crear "un gran colapso" en el cobro de estos décimos y conseguir así la actualización de sus comisiones, una medida que beneficiaría a 10.660 loteros de todo el país.

Desde hace casi 20 años reciben un 4% del precio de los décimos que venden, es decir, 80 céntimos por cada décimo de 20 euros de Lotería de Navidad. De los juegos activos reciben un 5,5% y de la lotería nacional un 6%.

Según ha explicado a 'el Mundo' Joaquín Monroy, portavoz de la asociación de loteros en lucha, los días de cobro de la lotería navideña son claves en las administraciones e incluso llegan a soportar actitudes reprochables cuando se les acaba el dinero: "Si hay que cobrar se montan colas y a mí me ha pasado que se me ha llegado a acabar el dinero por la tarde un día y la gente se pone muy nerviosa y muy violenta".

El portavoz añade que existen una serie de circunstancias que les "han ido minando desde hace tiempo" como el hecho de que Loterías y Apuestas del Estado venda boletos desde su página web, algo que califica de "competencia desleal". "Cuando me compras una tira de 10 décimos iguales me llevo ocho euros brutos, que son unos seis. Si te la tengo que acercar a algún sitio ya me vale más el desplazamiento que esos seis euros", denuncia.

Monroy señala que la idea de los cierres ha sido preguntada en una encuesta con cerca de 1.000 respuestas y de momento la opción más apoyada ha sido la de cerrar los tres días. A pesar de ello no se confirmará la acción hasta los días previos al sorteo.