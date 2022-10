El próximo sábado 15 de octubre de 2022 se celebra el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Hispanidad. El precio de cada boleto es de 15 euros, el total del premio asciende a 150 millones de euros. De estos, el 70% se distribuye en premios, lo que supone una cantidad total posible de 105 millones de euros.

El primer premio del Día de la Hispanidad es el de 15 millones de euros al décimo que contenga una combinación específica de número de cinco cifras, serie y fracción. Aquellas personas que solo acierten el número recibirán 130.000 euros por participación jugada, y los que acierten la segunda extracción de cinco cifras reciben 25.000 euros por décimo.

Primer premio : 15 millones de euros a un décimo, 130.000 euros a los que acierten el número de cinco cifras

: 15 millones de euros a un décimo, 130.000 euros a los que acierten el número de cinco cifras Segundo premio : 25.000 euros por décimo

: 25.000 euros por décimo De cuatro cifras : cinco extracciones premiadas con 375 euros.

: cinco extracciones premiadas con 375 euros. De tres cifras : 15 extracciones pagadas a 75 euros.

: 15 extracciones pagadas a 75 euros. De dos cifras: dos extracciones recompensadas con 30 euros al décimo.

Qué comprar con los premios del Sorteo Extraordinario de octubre

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario del 15 de octubre? El sorteo especial de octubre trae consigo premios muy jugosos para los participantes de la Lotería Nacional. Te explicamos cómo se reparten los

Uno de los participantes del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 15 de octubre de 2022, se hará con un premio de 15 millones de euros. Eso sí, el afortunado no ingresará íntegramente esta cantidad, pues debe pagar impuestos a Hacienda antes.

La Agencia Tributaria retiene un 20% de los 14,96 millones restantes: 2.992.000 de euros. Así, la cantidad que percibe finalmente el ganador es de 12.008.000 euros. ¿Qué se puede hacer con este dinero? Te damos algunas ideas.

Una de las opciones que tiene el ganador es dedicar este dinero a alguna subasta, como por ejemplo la que celebra el Ayuntamiento de Madrid desde el pasado 9 de octubre y hasta el 19 del mismo mes. En ella se pueden encontrar relojes de distintas marcas por un precio de salida desde cinco euros hasta un Rolex de 1.500 euros; una pulsera de oro y diamantes, por 400 euros; una sortija antigua isabelina de plata y diamantes, por 300 euros; bolígrafos Montblanc desde diez euros; un saxofón, por 60 o un dron, por 20 euros.

De este modo, los ganadores podrán dedicar parte del premio a otras cosas, como por ejemplo, a un buen viaje. Según señalan desde el portal especializado Viajestic, Egipto es la opción idónea para hacer una escapada en octubre por su clima. Especialmente este año, pues se ha inaugurado el Gran Museo Egipcio, el del 200 aniversario del desciframiento de la piedra Rosetta y el centenario del hallazgo de la la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter (subvencionado por Lord Carnarvon), según recoge la citada fuente.

En este sentido, hay varias ubicaciones que no puedes dejar de visitar, como es el caso de la capital: El Cairo. De hecho, al ser el ganador del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de octubre podrás darte el capricho de instalarte en uno de sus maravillosos hoteles, como es el caso del 'Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza'. Por 600 euros la noche podrás hacer con una lujosa habitación para dos personas adaptado a tu presupuesto: al de un ganador del sorteo.

Si eres de los que prefiere algo más cerca, Galicia es una buena alternativa. Y más si eres de buen comer, pues durante el otoño organizan unas jornadas gastronómicas en las que "ofrecen dos menús diferentes creados exclusivamente para esta ocasión, menús que están protagonizados por los productos gallegos de temporada con Denominación de Origen (DO), Indicación Geográfica Protegida (IGP) o producción ecológica certificada", según explica la fuente experta.

Del mismo modo, al igual que puedes comer de lujo puedes alojarte de lujo. Y en este caso una de las opciones más llamativas es el Áurea Palacio de Sober, definido en su web como "un palacio escondido en el corazón de Galicia, donde late la historia de una región que lleva sorprendiendo a la humanidad desde la época romana: la Ribeira Sacra". Así, podrás dormir entre historia por 1.000 euros la noche para dos personas. Algo que solo puede hacer una persona que ha ganado 128.000 euros de golpe.