Estos son todos los premios de sorteos de la ONCE y Loterías del jueves 29 de mayo de 2025

En el sorteo de la Bonoloto del miércoles no se registró ningún acertante de primera categoría, por lo que el bote, que para ayer era de 600.000 euros, sigue subiendo. Así pues, el bote para el sorteo de la Bonoloto de hoy es de un millón de euros .

¿Qué premios tocaron ayer?

El miércoles es el día de la semana que menos sorteos se celebran. En laSexta.com puedes consultar, por norma general, los premios de los tres sorteos diarios (Super Once y Triplex de la ONCE y la Bonoloto, gestionada por Loterías y Apuestas del Estado) y del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE con el número 21948 se lleva 35.000 euros. Además, la participación con esta combinación y el número de serie 043 se lleva medio millón de euros.

En el sorteo de la Bonoloto, los números premiados son 4 16 20 27 31 38, con el número 45 como complementario y el 1 como reintegro.

Triplex y Super Once