Además de Super Once y Triplex, hoy se celebran otros sorteos, tanto de la ONCE como de Loterías y Apuestas del Estado. Por un lado, tienen lugar las loterías europeas Eurojackpot y Euromillones, pero además por la noche se conocerá el número premiado del Cupón Diario de la ONCE y, como cada día, el de la Bonoloto.