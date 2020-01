Casi un mes después del Sorteo de la Lotería de Navidad en el que circuló una polémica imagen, la de un operario introduciendo una bola que previamente había caído al suelo, una decena de personas ha denunciado irregularidades en el proceso. "Hay algo inusual, como el uso de las bolas como unos trileros", ha expuesto Francisco Reina, uno de los denunciantes.

El mismo día del sorteo, Loterías y Apuestas del Estado emitió un comunicado explicando los hechos: "Una de las circunstancias previstas en el proceso de introducción de las bolas en los bombos es que alguna pueda rebotar hacia el exterior. En ese caso, el protocolo establecido indica que el operario responsable de la introducción de las bolas en el bombo debe proceder a su introducción manual en el mismo".

Pero, como Francisco, los denunciantes no quedaron satisfechos. Ahora, la Fiscalía investiga el caso. "Puede parecer raro, pero no es tan complicado. No hemos pedido anulaciones de nada, solo pedimos la repetición del sorteo", ha reclamado el denunciante. Un segundo sorteo levanta dudas.

Qué hacer si se repite el sorteo

"Si la parte ha incumplido su contrato de hacer el sorteo y tiene que repetirlo, tendría que devolver el dinero o permitir que, con el mismo número, se jugara otra vez", ha explicado Dalmacio Martín, abogado especialista en derecho administrativo. Muchos son los que se han acercado a preguntar a las administraciones.

"Comentan, preguntan qué hacer con los décimos, para tirarlos o no...", señala Fernando García, Lotero. Ahora, la Audiencia Nacional espera un informe de Loterías y Apuestas del Estado que explique lo ocurrido, así como la grabación íntegra del sorteo. "Entiendo que aquí hay algo que a Loterías y Apuestas del Estado se le escapa de las manos", ha destacado Francisco Reina.

El reglamento de 1956 dice que si una bola cae debe ser introducida en el bombo, y que estas deben estar visibles en todo momento. "Que el año que viene se miren bien las bolas, que si cae alguna se recoja de otra manera", piden los jugadores. El juez ya ha pedido información sobre el protocolo del sorteo para determinar si hay algún tipo de delito o se archivan las denuncias.