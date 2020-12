Además de ser el año en el que se aprobó el primer texto constitucional en nuestro país, el 1812 también fue la primera vez que se celebró el Sorteo Extraordinario de Navidad. En aquel entonces, el precio del décimo era de 40 reales y el Gordo tenía un premio de 8.000 pesos fuertes, tal y como recoge la página web de Loterías y Apuestas del Estado.

En aquel entonces se celebró un 18 de diciembre en Cádiz y el primer premio cayó sobre el número 03604. La idea de celebrar este sorteo fue del ministro de la Cámara de Indias, quien buscaba incrementar los ingresos públicos sin necesidad de subir los impuestos, según recoge Europa Press.

En sus más de 200 años de vida, el sorteo de Navidad ha presentado innumerables cambios, como el de su nombre: hasta 1892 el sorteo era conocido bajo el nombre de 'Lotería Moderna', a partir de entonces pasó a conocerse como el Sorteo de Navidad, un título que se incorporó por primera vez en los décimos en el año 1897, según recoge la web oficial. Al igual que su nombre, la fecha de su celebración también ha variado con los años, pues en 1892 el sorteo se celebró un 23 de diciembre.

La fecha del Sorteo no fue la única tradición relacionada con la Lotería que tardó años en establecerse: las bolas de madera de las que se extraen los números ganadores no se comenzaron a utilizar hasta 1813; los famosos bombos, hasta 1850. Además, no fue hasta 1957 cuando se emitió por primera vez en televisión. En los años anteriores, la ciudadanía se reunía alrededor de la radio para enterarse de las combinaciones ganadoras o lo hacían a través de los periódicos al día siguiente.

Un mismo sorteo, diferentes localizaciones

A lo largo de su historia, el sorteo de la Lotería se ha celebrado en diferentes ubicaciones, la mayoría de ellas en Madrid. Sin embargo, la primera vez que se celebró fue en Cádiz, según recoge la web de Loterías y Apuestas del Estado. Otras de las ocasiones en las que tampoco se celebró en la capital fue en 1938, cuando, como consecuencia de la Guerra Civil, se celebraron dos sorteos: uno en Barcelona y otro en Burgos, según explica la web oficial.

Los sorteos que han tenido lugar en Madrid tampoco han ocupado una ubicación fija. En 1847 el sorteo se celebró en la la Dirección General de Loterías, ubicada en el Palacio de los Consejos, situado en la Calle Mayor, 79, de Madrid. En los años siguientes, pasó por distintos emplazamientos hasta localizarse en 1932, durante la II República, en la calle Montalbán. En esta sede se realizó el sorteo hasta su traslado a la calle Guzmán el Bueno en 1963, coincidiendo con el bicentenario de la Lotería Nacional.

En 2010 se cambió al Palacio de Congresos y finalmente, en 2012, el Teatro Real se convirtió en la nueva sede, según recoge la web de Turismo de Madrid.

Los Niños de San Ildefonso: un clásico del Sorteo desde su origen

A pesar de que los nombres y las localizaciones del Sorteo han ido cambiando con el paso de los años, las manos inocentes encargadas de extraer los ganadores siempre han sido las mismas: los niños del Colegio de San Ildefonso.

En concreto, la primera intervención de la historia del colegio le correspondió al niño Diego López. Aquel 18 de diciembre de 1812, el niño tomó al azar una de las bolas y cantó el número "con un gracioso soniquete y, tras mostrarla públicamente, se la acercó a los labios y la besó cariñosamente", según declaraciones recogidas por Loterías y Apuestas del Estado de la asociación de antiguos alumnos del centro.

Desde el año de su origen y hasta 1984 los encargados de cantar el Sorteo eran únicamente niños. Sin embargo, la imagen cambió ese año, cuando el colegio pasó a ser mixto y participaron por primera vez niñas en el sorteo.