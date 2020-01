La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Alejandro Abascal del Juzgado Central de Instrucción número 6 que recabe informe de Loterías y Apuestas del Estado sobre el 'incidente' durante el sorteo extraordinario de Navidad, después de que se admitiera más de una decena de denuncias por una manipulación de las bolas, según fuentes jurídicas.

La polémica se desató el 22 de diciembre, cuando se difundieron en redes sociales unas imágenes en las que se apreciaba cómo el encargado de poner en funcionamiento el bombo introducía una bola a mano, cuando todas las que llevan los números en juego caen directamente de la tolva antes de que comience el sorteo.

Un particular presentó una denuncia por un presunto delito de fraude ante la Audiencia Nacional que recayó en el juez Abascal, quien dio traslado a Fiscalía para que informase sobre la procedencia de abrir diligencias de investigación o archivar directamente el asunto.

Durante las semanas siguientes se sucedió un goteo de denuncias que ya supera la decena, según fuentes jurídicas, todas relativas al mismo gesto del encargado del bombo recogido por las cámaras de televisión que emitían el sorteo por la presunción de un fraude en la Lotería de Navidad.

Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional lejos de pedir el archivo, considera que esta instancia es competente para conocer de los hechos denunciados y propone al juez que como diligencia de prueba, pida a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) informe sobre "el incidente denunciado".

Quiere que SELAE informe asimismo sobre "si existe un protocolo para dichos supuestos y si el mismo fue aplicado", así como que remita la grabación íntegra del sorteo.

En su momento, SELAE emitió un comunicado aclaratorio en el que explicaba que "una de las circunstancias previstas en el proceso de introducción de las bolas en los bombos es que alguna pueda rebotar hacia el exterior".

"En ese caso, el protocolo establecido indica que el operario responsable de la introducción de las bolas en el bombo debe proceder a su introducción manual en el mismo", puntualizaba la nota.

"La bola es la bola y no una medallita de la Virgen"

Francisco Reina es el vecino de Albacete que denunció hace unos días la supuesta irregularidad que acaparó la atención de los usuarios.

Francisco optó por denunciar lo que él entiende como una irregularidad en el sorteo: "Aquí nadie ha salido a aclarar nada. Ha salido una nota de prensa que no sabemos quién ha escrito (...) pero nadie ha dado la cara para aclarar el tema".

"Mientras nos ponen el cebo en las redes sociales para que nos quejemos y descarguemos nuestras iras, alguien debe tomarse esto un poco más en serio", apunta Francisco. Como participante del sorteo, entiende que alguien debe asumir la responsabilidad de denunciar lo que él entiende como un delito. "No es una cuestión de indignación, sino de que quieren tomar a los españoles como si no estuviéramos atentos al tema. A mí me ha tocado en esto, habida cuenta de que el resto estaba despistado en la bolita", asegura.