"En este momento Sumar no está negociando con nadie". Así lo ha confirmado la propia Yolanda Díaz este miércoles, en un acto de 'eldiario.es' en el que la vicepresidenta segunda ha explicado así el motivo: "Las formaciones políticas, creo que con gran y buen criterio, nos han dicho que ahora mismo necesitan tiempo para hacer algo muy importante para nuestro país, que son las elecciones municipales y autonómicas".

"Estamos construyendo algo que es nuevo, que es delicado y que tiene una complejidad muy honda", ha reflexionado la también ministra de Trabajo, que han puesto en valor que "15 formaciones políticas que no se miraban desde la Transición" estuvieran presentes en la presentación de su plataforma.

"¿Estamos negociando en este momento con Podemos o con estas formaciones políticas desde el día 2? No", ha aclarado no obstante Díaz, que ha aludido a continuación a la cercanía de los comicios del 28M y ha incidido en que, si bien no están negociando ahora mismo, llevan haciéndolo "desde enero hasta abril". "Vamos a retomar las negociaciones con todas las formaciones políticas cuando ellas y ellos lo decidan", ha remachado.

En cuanto a su propio papel en estas elecciones municipales y autonómicas, a las que aún no concurrirá Sumar, la vicepresidenta lo ha resumido así: "Voy a intentar que no gobierne la derecha, si puede ser, en ninguna parte de España". En este sentido, ha señalado que su equipo está trabajando a qué lugares va a ir -ha avanzado que la próxima semana estará en Barcelona- y ha incidido en que estas elecciones son "importantísimas".

"Tengo perfil propio y proyecto propio"

Yolanda Díaz ha hecho estas declaraciones durante el acto por el noveno aniversario del blog 'Micromachismos', en el que ha asegurado que cuando afirmó estar cansada de tutelas habló "bastante claro": "No soy de nadie, soy libre y quiero que todas las mujeres de este país sean exactamente así", ha recalcado.

"Estamos poderosamente hartas", ha continuado Díaz, que ha criticado que, ahora que lidera su propio proyecto político, lleve consigo "una proposición" que "siempre es masculina": "Es de Pablo Iglesias, es de Pedro Sánchez, es de Íñigo Errejón", ha citado, señalando que, en cambio, no le dicen que es de Ada Colau, Irene Montero o Mónica García. "Soy libre y estoy harta de ser de hombres. Tengo vida propia, perfil propio y proyecto propio", ha zanjado.