El rey ha iniciado hoy en el Palacio de la Zarzuela una nueva ronda de consultas con los representantes de los partidos que se prolongará hasta mañana, martes, y tras la que todo apunta a que designará al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, nuevo candidato a la investidura después de no prosperar el intento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Es la décima ocasión en la que Felipe VI convoca a los dirigentes políticos en los nueve años que lleva en el trono, las mismas que protagonizó su padre, Juan Carlos I, en sus casi 39 años de reinado.

Como en la primera ronda que hubo los días 21 y 22 de agosto tras las elecciones generales del 23 de julio, son siete las formaciones políticas que van a pasar por la Zarzuela, puesto que Junts, ERC, EH Bildu y BNG, cuyos votos son decisivos para la reelección de Sánchez, han vuelto a rechazar entrevistarse con el monarca.

Siguiendo un orden de menor a mayor representación, el diputado de UPN en el Congreso de los Diputados, Javier Esparza, ha sido el primero en visitar Zarzuela. Allí, según ha explicado en rueda de prensa, ha trasladado al monarca su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez con "Otegi, Puigdemont y Junqueras". "El independentismo es insaciable por naturaleza. Sólo quieren romper este país", ha añadido Esparza que también ha señalado que la "amnistía no cabe en la Constitución".

Tras UPN, ha llegado el turno de Coalición Canaria. Cristina Valido acudía a la cita puntual y después Aitor Esteban, de PNV. En rueda de prensa, Valido ha insistido en que no hay conversaciones con el PSOE. "No tenemos contacto ni negociación abierta en este momento por más que en el PSOE se han hecho declaraciones en las que creen que no van a tener problemas en llegar a acuerdos con CC. Pero si no hay contacto, si no hay negociación abierta, si no hay ningún encuentro ni reunión no puedo manifestar al rey otra cosa que que no tenemos acuerdo ni negociación".

No obstante, ha dejado la puerta abierta a un posible apoyo a Sánchez y se ha pronunciado sobre la amnistía: "Nos importa y hemos dicho que no estamos de acuerdo con la amnistía pero una vez el PSOE nos hable con claridad y responda a preguntas si se acepta la agenda en su integridad y se transfieren lo que nos deben nuestro partido debe decidir si es suficiente y cuál es la prioridad". "Si una vez tenemos acuerdo y garantía de que se responde a las demandas de los canarios, podemos plantearnos un apoyo", ha destacado.

Ya a las 13:00 ha acudido Aitor Esteban. El líder del PNV se ha reunido por segunda vez con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, aunque ha evitado dar detalles sobre el encuentro. Desde la formación solo han destacado que la reunión ha durado cerca de 40 minutos.

A las 16.30 horas, está citada la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y una hora después, el presidente de Vox, Santiago Abascal. La ronda la cerrarán el martes por la mañana Sánchez y Núñez Feijóo, el último al ser el PP el partido con más escaños (137).

Si Felipe VI designa a Sánchez candidato, tendría hasta el 27 de noviembre para tratar de que prospere su investidura -dos meses después de la primera votación de investidura fallida de Núñez Feijóo- y en caso de fracasar, se repetirían las elecciones generales.

Sánchez cuenta con unir a los 121 escaños del PSOE los 31 de Sumar y necesita los apoyos de PNV, EH Bildu, Junts y ERC.

Los dos partidos independentistas catalanes exigen aprobar una ley de amnistía para los condenados por el ‘procés’ y avanzar en la celebración de un referéndum de autodeterminación para dar su voto favorable al presidente del Gobierno.