Arrancan horas decisivas para conocer el futuro político de España. Alberto Núñez Feijóo, candidato a la Presidencia del Gobierno, encara un debate de investidura complicado, por no decir imposible. El líder de los populares llega al Congreso de los Diputados sin los apoyos suficientes para ser el nuevo jefe del Ejecutivo. Ello no ha evitado sin embargo que haya mantenido su apuesta por llegar a acuerdos, o al menos a los números necesarios, 'in extremis'. Se prevé así que lea un discurso de una hora y media de duración.

Para ello, no ha dudado en intentar el contacto con distintas formaciones políticas, incluido el PSOE. A los socialistas se han dirigido no en pocas ocasiones Feijóo y otros líderes del partido, como Juanma Moreno o Cuca Gamarra, para convencerles de que voten a candidato popular si no aceptan las premisas de Sánchez para pactar. Ante esta circunstancia, en el Partido Socialista han movido ficha para poner en marcha una suerte de 'plan antitránsfugas': obligan a sus diputados a dormir en Madrid antes de la investidura.

Así, si nada cambia, el presidente del Gobierno en funciones se mantiene a la espera del fracaso de Feijóo para intentar la suya. Al secretario general del PSOE sí parecen cuadrarle los números. Es, al menos, lo que se desprende de sus últimas declaraciones, en las que da por hecho la renovación de la coalición, pero evita expresarse sobre las condiciones para llegar a ello, como esa amnistía tan reclamada por los independentistas para los condenados por el 'procés'.

En este punto, el expresident Carles Puigdemont parece jugar un papel clave, atendiendo a cómo ha ido expresándose sobre las sumas y pactos que intenta Sánchez para obtener más de la mitad de los votos en el Congreso. "Cuatro años después de la Operación Judas, la única respuesta que esperamos del Estado español es el fin de la represión y la amnistía total", ha indicado en redes sociales. Todo apunta a que, de concederles esta medida, lograría el apoyo de partidos como ERC o Junts, este último clave para revalidar su cargo de presidente.