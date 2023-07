El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mentido en el debate electoral a tres en RTVE de este miércoles sobre las votaciones de la reforma laboral. El líder ultraderechista ha asegurado que Bildu apoyó al Gobierno en el Congreso de los Diputados para aprobar la norma.. Así se lo han hecho saber tanto el presidente del Ejecutivo y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta segunda y la líder de Sumar, Yolanda Díaz: "Infórmese".

Abascal ha respondido a los reproches de los candidatos porque han reprochado a Vox y PP no apoyar ninguna de las medidas para paliar los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania. "Nos han reprochado que no les hayamos apoyado en nada. Y es verdad, no les hemos apoyado en nada. Es más, si alguna vez nos hemos equivocado ha sido cuando nos hemos abstenido y ustedes han conseguido sacar las votaciones adelante", ha explicado el ultraderechista.

Después, ha señalado que no les ha "hecho falta" porque con "sus aliados han conseguido muchas cosas". "De hecho, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral. Y no sé si usted es consciente de que Bildu no quiere lo mejor para España, quiere una España a la que le vayan mal las cosas", ha afirmado Abascal.

A esto, fue cuando Sánchez y Díaz le replicaron esta información falsa ya que el decreto ley obtuvo el 'no' del PP, Vox, ERC, y EH Bildu, entre otros partidos. "Señor Abascal, Bildu votó como usted, en contra de la reforma laboral", le ha dicho Díaz, ySánchez ha añadido: "Efectivamente, como dice la vicepresidenta, infórmese".