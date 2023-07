El CIS proyecta un escenario positivo para el Partido Popular, pero que al mismo tiempo da alas a esa remontada que busca la izquierda ante unas encuestas que le han ido dando cada vez más peso al bloque que forma el todavía Gobierno. Según esta macroencuesta, Alberto Núñez Feijóo se situaría como primera fuerza, subiendo hasta el 31,4% del voto estimado por el organismo (entre 122 y 140 escaños), pero seguido muy de cerca por el PSOE de Pedro Sánchez, que se mantiene en el 31,2% del voto (entre 115 y 135 escaños).

En tercer lugar se situaría Sumar, que, con el 16,4% del voto, lograría entre 43 y 50 escaños (Unidas Podemos se quedó en 35 representantes las pasadas elecciones). En cuarto lugar quedaría Vox, con el 10,6% del voto, bajando hasta entre 21 y 29 escaños. Como ha sucedido con las autonómicas y municipales del 28M, estas elecciones vienen definidas por la política de pactos que han consolidado dos grandes bloques a día de hoy, el conservador y el progresista. Por tanto, es especialmente relevante comprobar las sumas de cada espacio en el tablero para ver las posibilidades de gobierno reales.

Si se cumplieran los pronósticos del CIS, el bloque conservador sumaría un máximo de 169 escaños, lo que les dejaría lejos de la mayoría absoluta de 176 diputados. Por su parte, el bloque progresista lograría 185 escaños, superando en 9 representantes la cifra mágica de la mayoría. Sin embargo, en el caso de la izquierda no solo habría que tener en cuenta los apoyos que podrían cosechar Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, sino también la de formaciones que en las pasadas elecciones generales propiciaron el primer gobierno de coalición de la democracia, con PSOE y Unidas Podemos a los mandos.

Viajemos antes a principios de 2020, concretamente al 7 de enero. Pedro Sánchez logra ser investido presidente del Gobierno por mayoría simple en segunda votación, obteniendo el respaldo de 167 parlamentarios: 120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos, 6 del PNV, 3 de Más País, y uno de Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe. En contra, votaron 165 diputados: 88 del PP, 52 de Vox, 10 de Ciudadanos, 8 de Junts, 2 de la CUP, 2 de UPN y uno de Coalición Canaria, Foro Asturias y PRC.

La amplitud de los bloques

¿Esto qué quiere decir? En dicha investidura, vemos cómo los partidos que dijeron 'no' al candidato socialista o no están o han perdido fuerza, salvo un PP que sale reforzado. Ciudadanos no está en estas elecciones, al igual que el PRC. Coalición Canaria podría llegar a quedarse fuera del Congreso, con UPN y Foro Asturias que tampoco están en la ecuación.

Las formaciones que quedan en la ecuación son Junts, que pasa de 8 representantes a entre 3 y 6, y el propio Vox, a quien el CIS pronostica una notable caída, pasando de 52 diputados a entre 21 y 29.

El problema no es tanto la suma de estos cuatro actores, sino la imposibilidad de encontrar apoyos del PP más allá de Vox. Es decir, la fórmula por la que apuesta Feijóo de la mayoría absoluta no es otra cosa que una obligación. O suma con Vox, o logra mayoría absoluta (algo que nadie pronostica a día de hoy) o no podrá gobernar. Y viendo este último CIS, la Moncloa podría estar más lejos de lo que podría desear el líder de los 'populares'.

Es más, el PSOE podría llegar a contar con las abstenciones del PNV, que ya ha avanzado que no apoyará al PP tras los pactos con Vox, de ERC o de Bildu, con quienes tendría que negociar, previsiblemente, hasta el último minuto, como ya hizo hace más de cuatro años.

Es decir, es un partido entre cuatro equipos, pero es el bloque de la izquierda quien podría encontrar algunos apoyos más que PP y Vox, que, en principio, van solos contra el mundo.

Un voto más concentrado

La fragmentación de esta legislatura parece que puede reducirse en la siguiente. La marcha de Ciudadanos sería absorbida casi en su totalidad por el PP, mientras que el voto de Más País se integraría en Sumar. Partidos como el PRC ya han dicho que no concurrirán a estas elecciones ante el riesgo "enorme" de no salir.

Lo más destacable de este CIS es que saca al PSOE de la primera posición por primera vez desde septiembre de 2022, sumándose al resto de encuestas que se están elaborando en las últimas semanas. Cabe resaltar que se llevó a cabo entre el 8 y 27 de junio, es decir, después del 28M y con todos los pactos de PP y Vox en las distintas comunidades autónomas.

En estas elecciones, tan interesante será comprobar quién queda primero y segundo como quién se suba al podio del 23J, ya que de esa variable puede depender la formación del próximo Gobierno de España.

En definitiva, el CIS pinta un Congreso con menos formaciones políticas y que se jugará en un dos contra dos más o menos claro, con el bloque de la izquierda partiendo, en principio, en una situación de ventaja, reforzándose su mensaje de remontada frente a la derecha y la extrema derecha.

Los otros datos curiosos de CIS

Como en cada macroencuesta del CIS, hay datos que nos llaman la atención sobre otros. Destacamos varias de las preguntas que recoge la encuesta publicada este miércoles, como el partido que consideran los españoles más cercano a sus ideas. Llama la atención que aquí sea el PSOE el que se imponga al PP (26,6% frente a 23,5%), con Sumar ganando por poco a Vox (8,4% contra 8,1%) En esta pregunta se incluy a partidos como Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida o Más País, siendo un abanico más amplio de opciones.

También se impone el PSOE (por poco) al PP en la categoría 'voto+simpatía', con un 27,6% frente a un 27,2%. Sobre la preferencia para ser presidente, Sánchez se impone con un 28,5% para los encuestados, por un 26,7% de Feijóo. Díaz sobresale con un 17,3%, con Abascal viendo de lejos el 10% (7,6%).

El 36,4% de los encuestados duda entre votar al PSOE o a Sumar, por un 16,5% que duda entre PP y Vox. Además, hay un 10,7% que duda entre votar al PSOE o al PP. De los encuestados, hay casi un 23% que decide su voto durante la campaña electoral, con un 5,9% que lo decide el mismo día de las elecciones.