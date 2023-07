Han pasado ocho años desde el último cara a cara en la campaña de las elecciones generales. Este lunes laSexta, Antena 3 y Onda Cero vuelven a acoger a una sola vuelta y en horario de máxima audiencia un debate entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno para unas elecciones generales: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Este sería el séptimo cara a cara en España y el último fue en 2015 y enfrentó al entonces presidente y líder de los populares, Mariano Rajoy, y al que era candidato de los socialistas, Pedro Sánchez.

José María Aznar Vs. Felipe González en 1993

La primera vez en la que dos candidatos a presidente del Gobierno se enfrentaron en un debate televisivo fue en 1993, con Felipe González y José María Aznar como protagonistas. Con una duración de más de dos horas, el primero de los debates se celebró en los estudios de Antena 3 y estuvo moderado por Manuel Campo Vidal, mientras que el segundo, en Tele-5, lo condujo Luis Mariñas.

Aznar, que abrió el primer debate, lo había preparado concienzudamente junto a su equipo de asesores políticos y de imagen. Resultó vencedor según la mayoría de las encuestas. Al lunes siguiente, los dos aspirantes se vieron las caras de nuevo. En esta ocasión, en un clima más tenso y crispado. Se lo llevó "a los puntos" el candidato socialista.

El momento más tenso de este cara a cara fue el cierre del debate en Antena 3, en el que implicaron a Campo Vidal. Sucedió cuando el moderador les pidió "encarecidamente" que no hicieran referencia al otro partido, sino que respondan a "qué piensan de España y que van a hacer con este país si el 6 de junio" ganan las elecciones.

En ese momento, Aznar señaló que fue González quien "exigió" intervenir el último en este programa "cuando entre ambos equipos habían asegurado que se determinaría de mutuo acuerdo". Por eso, señaló el popular que para la oposición habría sido mejor "no celebrar este debate", pero dijo que no quería que los españoles "no tuviesen la oportunidad" de ver el debate "por una exigencia".

A esto, el socialista respondió que era el moderador quien debe aclarar "qué son esas exigencias, quién las ha planteado y de qué manera". Más tarde, intervino Aznar cuestionando al moderador y a Gonzáles: "¿Le da usted el permiso para hablar?". "El próximo debate lo hacemos como usted quiera. A mí me da igual", prosiguió el expresidente del PP. El moderador ha intentado relajar los ánimos y les ha dicho que "da igual quién cierra o quién abre", lo importante es centrarse en el debate.

Pero lo importante del debate sucedió fuera después del primer debate en Antena 3. Aznar decía a la salida: "El debate tiene una clara lectura. Uno lo ha ganado que he sido yo y el otro lo ha perdido.Para chulo yo, coño"..

José Luis Rodríguez Zapateros Vs Mariano Rajoy en 2008

Los dos debates cara a cara entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para las elecciones generales de 2008 fueron organizados por la Academia de Televisión. En ambos, las encuestas realizadas a posteriori dieron como vencedor al candidato socialista, con más ventaja en el segundo que en el primero.

La duración de cada debate fue de 90 minutos y sin pausas; el primero fue bronco y con un formato pactado y muy encorsetado, en el que se sucedieron casi sin interrupciones los monólogos de ambos. De aquella retransmisión lo más recordado fue cuando el entonces líder de la oposición recurrió a la técnica del storytelling para hablar de la que quedó para siempre bautizada como "la niña de Rajoy". El segundo debate tuvo una tónica similar al primero y fue moderado por Olga Viza. En este fue se hizo popular la despedida de Zapatero con la frase "buenas noches y buena suerte".

El candidato del PP acusó al socialista de haber "agredido" a las víctimas del terrorismo. Rajoy hizo estas acusaciones en el cara a cara televisado cuando los dos candidatos debatían sobre los asuntos incluidos en el bloque dedicado a los retos del futuro. "Yo no he agredido a las víctimas del terrorismo; no se lo acepto; es una acusación muy grave", insistió el expresidente del Gobierno Zapatero.

Tras las acusaciones del que era líder de la oposición y la confrontación verbal que protagonizaron los dirigentes políticos motivó que el moderador, el periodista Manuel Campo Vidal, prolongara el tiempo de cada uno de ellos en este bloque. Cuando volvió a tomar la palabra, y antes de volver a los temas que centraban este bloque del debate, Mariano Rajoy aseguró: "Es igual que usted no me lo acepte, me trae completamente sin cuidado" y corroboró que mantenía su acusación y que el presidente del Gobierno había "agredido" a las víctimas del terrorismo.

Rajoy Vs. Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011

Para las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, los candidatos de los dos partidos con mayor representación, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, realizaron un solo debate, el 7 de noviembre.

Presentado por Campo Vidal y con una duración de dos horas, el minuto más visto fue cuando Rubalcaba insistió en preguntarle a su oponente qué haría con el seguro de desempleo si era elegido presidente. Además del paro, la crisis económica que sufría España fue el otro gran tema protagonista. Según distintos sondeos realizados para medios escritos, Rajoy fue el vencedor aunque a escasa distancia del aspirante socialista.

Este debate no hubo gran bronca ni momentos de tensión. El cara a cara estuvo repleto de reproches, por un lado, el candidato socialista criticó la ambigüedad y la falta de ideas de Mariano Rajoy, mientras que el líder popular le acusó de mentir y le reprochó candidato del PSOE la situación insostenible que vive España con casi cinco millones de parados debido a su gestión. En el video que se muestra a continuación, se ve uno de los pocos momentos de tensión que fue a colación del empleo.

Pedro Sánchez Vs. Rajoy en 2015

En las elecciones generales de 2015 el único cara a cara fue el celebrado el 14 de diciembre, de nuevo con Campo Vidal como moderador, y con Rajoy y Sánchez a ambos lados de la mesa. Fue un debate bronco, donde se cruzaron acusaciones mutuas de mentir y que acabó con un "hasta aquí hemos llegado" de Rajoy.

Sánchez le había dicho antes que no era un persona decente y que él no es honesto por los casos de corrupción que han afectado al PP. El entonces presidente le contestó tachándolo de "ruin, mezquino y miserable".

Ha sido el secretario general del PSOE el inició este rifirrafe al considerar que cuando Rajoy envió un SMS al extesorero del PP Luis Bárcenas pidiéndole que fuera fuerte, debería haber dimitido y no debería ser ahora de nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno.

"Usted nombró a Bárcenas gerente, le ascendió a tesorero y luego a senador. Cuando perdió las elecciones en 2004, usted se fue de vacaciones pagadas por parte de la empresa de Correa, el líder de la Gürtel, y usted ha permitido que la señora Cospedal mintiera en la cara de todos los españoles diciendo que iba a hacer un despido en diferido de Luis Bárcenas", señaló Sánchez.

También le responsabilizó de haber destruido "a martillazos" el ordenador del extesorero ante el requerimiento de los jueces y le reprochó que dijera que, tras las primeras informaciones sobre Bárcenas, él dijera que todo era falso.

"Usted tenía que haber dimitido entonces, hace dos años. Ahora se presenta para ser presidente otros cuatro años y yo le digo lo siguiente: los españoles van a elegir libremente, pero le advierto que, si sigue siendo presidente, el coste para nuestra democracia y para la institución que quiere representar, es enorme", subrayó Sánchez. "El presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es".