La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado que el Gobierno mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad hasta que los niveles de precios sean "más adecuados".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde ha mantenido una reunión con la dirección del partido para perfilar las líneas maestras del programa electoral para las elecciones generales del 23 de julio.

Calviño ha afirmado además que están haciendo un análisis sobre qué medidas de las que están en marcha serán mantenidas más allá de finales de junio. "Puedo confirmar que mantendremos la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no lleguemos a niveles de precio que sean más adecuados", ha afirmado.

Calviño pide un debate económico con el PP

Por otra parte, Calviño ha emplazado al PP a identificar a un interlocutor y celebrar un debate económico para confrontar sus propuestas con las del PSOE. No obstante, ha dado por hecho que no se celebrará porque "es evidente" que el principal partido de la oposición no quiere hablar de economía ahora que "va muy bien". La ministra ha aprovechado tambien para defender que "no es el momento de parar" las medidas del Gobierno "y volver para atrás". En este sentido, ha criticado que el candidato del PP para ser presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, solo ha hablado de "derogar" y el contenido de su agenda política se ha basado "en la nada" en lo que se refiere a la economía. Por ello, dijo que es "urgente" conocer las principales propuestas del líder de la oposición porque "con las cosas del comer no se juega".

"Cuanto antes deberíamos tener ese debate específico de política económica con la persona que vaya a coordinar ese programa electoral [del PP] en ese ámbito. Francamente, los ciudadanos saben muy bien cuál política económica del Gobierno liderado por Pedro Sánchez […], y enfrente no sabemos ni qué, ni quién ni para qué", declaró.