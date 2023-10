El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que es "posible" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acceda a la reclamación de un referéndum aunque esté "disfrazado de una consulta" y "no" sea "vinculante", ya que eso "no podría hacerlo".

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha advertido de que "todo es posible" en este momento con el candidato del PSOE a la investidura, ya que "si se escuchase lo que ha dicho hace unos años, hace unos meses o hace unos días haría una moción de censura sobre sus propias palabras". "Si puede hacer un referéndum disfrazado de una consulta, técnicamente un referéndum no vinculante, sino consultivo, porque el vinculante no podría hacerlo, es posible" que lo haga, enjuició. "Yo no lo descarto en ningún caso", respondió cuando se le preguntó si ve capaz al secretario general del PSOE de llegar a ceder ante esta exigencia de los independentistas.

Sobre si habrá una repetición electoral, Feijóo ha insistido en que lo que ocurra en España "lamentablemente" no se decide en España sino que lo decide una "persona que está buscada por la justicia de nuestro país". "Si Puigdemont quiere elecciones las habrá", ha señalado.