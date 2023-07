La periodista Ana Pastor, que este domingo electoral ha cubierto al PP, ha contado en Más Vale Tarde cómo se vivió en Génova 13 la amarga victoria de Alberto Núñez Feijóo. En la sede de los populares, ha habido mucho ambiente este 23J, pero los ánimos se han ido diluyendo conforme se iban conociendo los resultados electorales.

Pero no solo cambió el ánimo de los simpatizantes, también lo hizo el de los dirigentes. "Se vivió diferente arriba -en el balcón de Génova-, abajo -donde se coreaba a Isabel Díaz Ayuso-, y dentro de la sede de PP", ha apuntado Pastor, que ha desvelado que Feijóo "no escuchaba bien los gritos, pero la tarde ya apuntaba".

En cuanto al interior de la sede, la periodista ha sostenido que se encontraron con todos los que salieron al balcón "menos con Ayuso y las caras eran un poema". "El lenguaje corporal, a pesar de decir que hemos 'ganado las elecciones', es de decepción y tristeza", ha detallado.

Fuera, donde estaban los simpatizantes, el ambiente ha sido distinto al del 28M, cuando el PP arrasó. Por eso, cuenta Pastor, el trato a la prensa cambió y tuvieron problemas con algunos de ellos para realizar los directos. "Se atrevieron hasta a afear a Feijóo, imagínate...", ha añadido.

Sobre si está en juego el liderazgo de Feijóo, Pastor cree que no porque han cerrado filas con él. Eso sí, ha precisado, que "no ayuda lo de Ayuso ni que ella no le mencione en su tuit" como hicieron el resto de dirigentes 'populares'. Asimismo, ha confirmado que dentro del partido "hay quien cree que había que pactar con Vox marcando líneas rojas".