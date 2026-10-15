El banco Barclays advierte a sus clientes del "riesgo Vox" para el coste de la deuda de España

Una de las oficinas de Barclays en Madrid en una imagen de archivo.

Los detalles El banco británico ha trasladado que las políticas sobre migración e impuestos de un posible Gobierno del PP y Vox podrían encarecer la financiación del Tesoro Público.

Barclays ha advertido a sus clientes sobre el "riesgo Vox" en relación con el coste de la deuda de España. El banco británico ha señalado que las políticas migratorias y fiscales de un posible Gobierno del PP y Vox podrían encarecer la financiación del Tesoro Público. Antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, donde los sondeos favorecen a PP y Vox, Barclays advierte que un Ejecutivo con medidas antimigratorias severas y amplios recortes de impuestos podría afectar la consolidación fiscal. Sin embargo, un Gobierno liderado por el PP sería bien recibido si adopta una agenda económica de centro-derecha y limita concesiones a Vox.

El banco Barclays ha informado a sus clientes del "riesgo Vox" para el coste de la deuda de España. Ha trasladado a sus clientes una advertencia concreta: las políticas sobre migración e impuestos de un posible Gobierno del PP y Vox —o influido por el partido de ultraderecha— podrían encarecer la financiación del Tesoro Público.

Así lo han transmitido antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la que los sondeos dan a PP y Vox una victoria sólida. Ante estas previsiones, la nota del banco británico avisa de que un Ejecutivo formado por los partidos de derecha y ultraderecha, en caso de aplicar medida antimigración severas y lanzar amplios recortes de impuestos, podría ralentizar la senda de consolidación fiscal.

El escenario se materializaría si el partido que lidera Santiago Abascal lograra los votos suficientes para arrancar concesiones sustanciales para entrar en un posible Gobierno de coalición.

El banco señala que un Gobierno liderado por el PP sería "probablemente bien recibido" por los bonos españoles si acomete una agenda económica de centro-derecha y limita las concesiones a Vox.

Los riesgos aparecen, según señalan, con "un agudo giro antimigración o recortes de impuestos sin compensación" en los gastos.

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