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El banco Barclays advierte a sus clientes del "riesgo Vox" para el coste de la deuda de España

Los detalles El banco británico ha trasladado que las políticas sobre migración e impuestos de un posible Gobierno del PP y Vox podrían encarecer la financiación del Tesoro Público.

Una de las oficinas de Barclays en Madrid en una imagen de archivo. Una de las oficinas de Barclays en Madrid en una imagen de archivo.Eduardo Parra / Europa Press
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El banco Barclays ha informado a sus clientes del "riesgo Vox" para el coste de la deuda de España. Ha trasladado a sus clientes una advertencia concreta: las políticas sobre migración e impuestos de un posible Gobierno del PP y Vox —o influido por el partido de ultraderecha— podrían encarecer la financiación del Tesoro Público.

Así lo han transmitido antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la que los sondeos dan a PP y Vox una victoria sólida. Ante estas previsiones, la nota del banco británico avisa de que un Ejecutivo formado por los partidos de derecha y ultraderecha, en caso de aplicar medida antimigración severas y lanzar amplios recortes de impuestos, podría ralentizar la senda de consolidación fiscal.

El escenario se materializaría si el partido que lidera Santiago Abascal lograra los votos suficientes para arrancar concesiones sustanciales para entrar en un posible Gobierno de coalición.

El banco señala que un Gobierno liderado por el PP sería "probablemente bien recibido" por los bonos españoles si acomete una agenda económica de centro-derecha y limita las concesiones a Vox.

Los riesgos aparecen, según señalan, con "un agudo giro antimigración o recortes de impuestos sin compensación" en los gastos.

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