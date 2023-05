Quedan cinco días de campaña y el PP busca el voto de los indecisos, de aquellos votantes que aún no tienen claro a quién van a votar.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, aseguraba este lunes desde A Coruña "que hay que votar al PP, no vale votar a otros partidos que pretende representar lo mismo, pero no es lo mismo". Unas declaraciones que van en la misma línea de lo dicho en Valencia por Alberto Núñez Feijóo. El líder popular apelaba al voto útil dirigiéndose, sobre todo, a los votantes de Ciudadanos y Vox a los que pedía "aunar el voto en torno al PP".

Esta petición no ha gustado al presidente de Vox, Santiago Abascal, porque cree que es la misma "cantinela" de siempre y se pregunta si el PP "no tiene otra idea que no sea la del voto útil".

Feijóo ha fichado a Luis Garicano, ex de Ciudadanos, para la Fundación Reformismo21 del PP. Con este fichaje los populares erosionan un poco más a un partido con las encuestas en contra.

Begoña Villacís, en Al Rojo Vivo, ha evitado referirse a la decisión del que fuera compañero de partido aunque le ha deseado suerte "y que siga compartiendo conocimientos".