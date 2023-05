El Partido Popular llega muy motivado al ecuador de la campaña electoral hacia el 28M. Este domingo, en un acto en Valencia, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que para poder conseguir el "cambio", en la región, en el Ayuntamiento y en España, hace falta aglutinar el voto.

Este ha sido el mensaje que ha lanzado tanto a los votantes socialistas "avergonzados" porque el PSOE no rompa los pactos con EH Bildu, como a los de Vox, contrarios al "sanchismo". Esta ha sido la primera vez que ha citado explícitamente a los electores del partido de Santiago Abascal.

No vale, dice, votar a cualquier opción. "Os pido unir el voto en torno al PP para hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio", ha enarbolado Feijóo.

"Que vuestro voto no sirva para avalar a Sánchez y a Puig sino para defender la historia, las tradiciones de la Comunidad Valenciana, que es uno de los pueblos más históricos de España. No avalemos a aquellos que no lo merecen, avalemos al pueblo de Valencia", ha proclamado ante los más de 12.000 afiliados y simpatizantes que se han concentrado en la plaza de toros de Valencia, su mitin más multitudinario en esta campaña.

Asegura también el líder del PP que no hay que dar nada por hecho porque nada está ganado. Su postura es la de que hay que apretar hasta el último día, aunque en el Partido Popular se ven con posibilidades de arrebatar el Ayuntamiento de Valencia a Joan Ribó y ganar también el gobierno de la Comunidad Valenciana. Este sería un importante talismán para que Feijóo pueda llegar a La Moncloa.