Ha pasado más de un mes desde que los vecinos y vecinas de Cataluña votaron la formación del Parlament, unos comicios que han dibujados los asientos de la cámara de varios colores sin que ninguna formación haya obtenido los escaños suficientes para gobernar en solitario. Así, los partidos políticos están embarcados en procesos de negociaciones para intentar sumar fuerzas y lograr los 68 escaños (o 68 votos a favor) para ser investido en una primera sesión. No lo tienen fácil, pues la formación con más votos (PSC) se ha quedado a 26 asientos de la mayoría absoluta, como puedes comprobar tú mismo con el Pactómetro de laSexta.

Las cifras desglosadas tras el 12M han hecho que la incertidumbre reine en la política catalana con las miradas puestas en el recién nombrado presidente de la Mesa del Parlament de Cataluña con el apoyo de ERC y la CUP, Josep Rull (JxCat). Rull ha empezado este martes la ronda de contactos con los partidos que han conseguido representación. El objetivo es que estos encuentros sirvan para proponer un candidato con opciones de ser investido (pero hay contemplado un escenario por si no se consigue). El president de la Mesa se ha organizado la agenda de tal forma que primero se reunirá con todos los grupos que han obtenido menos escaños, atendiendo a los resultados del 12M:



PPC: 15

VOX: 11

COMUNS: 6

CUP: 4

ALIANÇA: 2

Algunos de ellos son igualmente necesarios para formar Gobierno. De hecho, algunos de estos asientos forman parte de las ecuaciones de las formaciones que más votos han obtenido y que buscan hacer presidente de la Generalitat a su candidato:



PSC: 42

JUNTS: 35

ERC: 20

PSC, ERC y Comuns

Con estas formaciones se ha reunido Rull este

Este jueves es el turno de los partidos políticos con más escaños, como es el caso de PSC de Salvador Illa, la formación con más papeletas con su nombre y, por tanto, con más escaños. Illa tiene la intención de hacerse con la presidencia del Govern contando con el apoyo de dos formaciones. De hecho, recientemente se ha reunido con ERC para dar comienzo a las negociaciones y empezar a dar forma a ese Govern progresista.

El encuentro, celebrado en Barcelona este martes sin convocatoria de medios de comunicación, ha servido para dar comienzo a las negociaciones y ambas partes se han emplazado a "continuar trabajando", según han indicado PSC y ERC en un comunicado conjunto.

Dentro de las reclamaciones de ERC se ha marcado con tinta la de una nueva “financiación singular” para Cataluña, que incluiría la gestión de la totalidad de los impuestos (IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades) y el conocido como el 'cupo vasco', con el que se recaudaría y gestionaría todos los impuestos para después pasar la parte pactada al Gobierno de España en concepto de solidaridad con el resto de autonomías.

En el caso de que las formaciones lleguen a un acuerdo, el PSC sumaría a sus 42 escaños los 20 asientos de ERC logrando un total de 62, cifra que le acercaría a la mayoría absoluta de 68. La cifra restante la obtendría con el apoyo de los seis asientos de Comuns Sumar.

Junts

Desde el segundo puesto del 12M, Puigdemont recuerda que él también puede presentarse a una investidura. Sin embargo, sus opciones son muy remotas teniendo en cuenta sus 35 asientos y la falta de apoyos.

Lo cierto es que ni logrando los 20 escaños de la CUP (sumarían 55 asientos) lograría los votos suficientes en una primera votación. Puigdemont necesitaría obtener la abstención del PSC para ser investido en una segunda votación (donde hacen falta más síes que noes).

Illa ya ha dejado claro que no investirá a Puigdemont. Al mismo tiempo, desde Junts han avanzado que no se presentarán a la investidura a no ser que recaben los apoyos necesarios antes: "No queremos hacer una investidura por hacer. No queremos hacer un Feijóo".

Cuándo es la investidura en Cataluña

Con este panorama, Rull tendrá que decantarse entre proponer al socialista Salvador Illa como primer candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, dar prioridad al expresident Carles Puigdemont o, si ninguno de los dos dispone de mayorías claras y renuncian a presentarse, activar la cuenta atrás sin convocar un debate de investidura.

Por el momento, el plazo más cercano es el del 25 de junio, cuando está previsto que se celebre el primer debate de investidura. Sin embargo, Illa tiene en mente pedir más tiempo a Rull para poder articular una "mayoría progresista" con ERC y Comuns que permita su investidura como presidente de la Generalitat.

Si llegado el momento Rull no encuentra a ningún candidato con opciones de ser investido, puede activar igualmente la cuenta atrás de dos meses -que acabaría hacia el 25 de agosto- para investir a un nuevo presidente. Así, Rull se dirigiría a los grupos parlamentarios para informarles de la inexistencia de una candidatura efectiva, lo que tendría el mismo efecto que una primera votación fallida para escoger president.

De esta forma se activaría la cuenta atrás de dos meses transcurridos los cuales, sin haber habido investidura, se convocarían automáticamente elecciones.