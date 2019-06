El falso Leonardo da Vinci

El cuadro más caro de la historia NO es de Leonardo Da Vinci. Ya sé que hay algunos expertos que se empeñan en decir que sí y que aportan sofisticados estudios históricos para demostrarlo... Pero no hacen falta. Tres cosas, visibles a simple vista, dejan claro que él no pintó el 'Salvator Mundi':

1.- Cristo está de frente:

Eso se llevaba mucho 200 años antes, en la Edad Media, cuando la pintura era plana. Pero en el Renacimiento, época de Leonardo, la moda era la PERSPECTIVA: se pintaba a los retratados ligeramente girados para dar profundidad a la escena. Si nos fijamos en los otros retratos de Leonardo, veremos que los presenta así, ladeados. Alguien que estaba compitiendo a cara de perro con Miguel Ángel por ser el artista favorito de Florencia, en su época más gloriosa, jamás habría presentado un cuadro tan anticuado.

2.- La bola de cristal:

Cristo la sujeta con la mano simbolizando su poder sobre el mundo. Pero algo aquí no encaja. Las bolas de cristal distorsionan las imágenes, sin embargo esta es transparente. ¿De verdad alguien puede creerse que una persona tan obsesionada con la óptica y los detalles como Da Vinci, iba a dejar pasar esta oportunidad de presumir de su talento?

3.- El fondo negro:

Detrás de la 'Mona Lisa' Leonardo pintó un paisaje. Detrás del 'Salvator Mundi' no hay nada. Es cierto que dejó otros retratos con el fondo negro, pero eran cuadros mucho más elaborados. Aquí la desidia abunda por todas partes: ni paisaje, ni detalles ópticos en la bola, ni profundidad... No lo dudéis: este cuadro no es de Leonardo. Como mucho lo pintó uno de sus ayudantes. Probablemente el más vago de todo su taller.