Periodista de laSexta especializado en arte. He trabajado para museos y revistas. Y sí, odio la 'Mona Lisa'. No el cuadro, sino que la adoremos tanto que ya ni la miramos. ¿Te habías dado cuenta de que no tiene cejas? Si la respuesta es no, bienvenido. Aquí hacemos terapia para aprender a mirar el arte... y la vida.