Desde que se decretó el estado de alerta en nuestro país, las vacunas han sido una de las preguntas que más nos habéis hecho a los pediatras.

Todos tenemos claro que es de vital importancia en estos momentos el confinamiento, es decir, permanecer en casa salvo situaciones excepcionales. Pero ¿qué ocurre con las vacunas?

Teníamos cita para las vacunas de los 2 meses ¿Qué hacemos? ¿Vamos? – nos preguntáis a diario.

de los 2 meses ¿Qué hacemos? ¿Vamos? – nos preguntáis a diario. ¿Y qué ocurre conmigo? Estoy embarazada y me tocaba la vacuna de la tosferina.

El Ministerio de Sanidad ha emitido un comunicado que todos los padres deben conocer. En él afirman que deben administrarse las vacunas prioritarias.

¿Qué vacunas se consideran prioritarias?

Las vacunas hasta los 15 meses de edad incluidos : garantizando especialmente las de los 2 y 4 meses de edad ya que serán sus primeras dosis y la de los 12 meses ya que corresponde a la primera dosis de la vacuna triple vírica (rubeola, parotiditis y sarampión).

La vacunación en brotes epidémicos y postexposición no demorable.

En el documento del Ministerio de Sanidad también indican que las vacunas se pondrán en los centros de vacunación que puedan cumplir con las medidas de seguridad necesarias en cada momento y que para ello lo ideal es que contactéis telefónicamente con ellos y preguntéis procedimiento, horarios y días que podéis acudir.

Respecto al resto de vacunas no hay problema en demorarlas unas semanas hasta que la situación mejore.

Aun en la circunstancia en la que no hayáis podido poner la de los 2 meses o la de los 4 meses o cualquiera anterior a los 15 meses, tranquilos; no hay problema. En cuanto se levante el estado de alarma vuestro pediatra os ajustará la pauta y os pondremos al día en el calendario vacunal. Es fácil y sencillo. No os preocupéis por esto.

Venga, aguantemos un poco más que cada vez estamos más cerca de que esto acabe. Pensad, como siempre os digo, que esta situación excepcional durará un tiempo limitado y que, pasado ese tiempo, podremos volver a salir de casa y recuperar nuestras vidas.

Ánimo y fuerza, mucha fuerza a todos. ¡Ya queda menos!

#QuédateEnCasa por favor...