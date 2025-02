Es posible que se pregunten qué ha pasado con Alvise. Parece como si la política institucional lo hubiera subsumido de tal manera que ya no queda mucho del que venía a parar esa fiesta que se había inventado. En realidad lo que ha pasado es que tiene miedo de acabar en la cárcel por los diferentes juicios que tendrá en no demasiado tiempo. He hablado con los votantes de Alvise que en su día lo votaron para conocer sus impresiones tras la publicación de las noticias en las que se supo que cobró 100.000 euros de un empresario inmerso en una presunta estafa a cambio de favorecer al empresario cuando tenga poder político. Y después de que el Tribunal Supremo se haya mostrado favorable a imputarle por un delito de financiación ilegal y vaya a pedir el suplicatorio por estar aforado a las instituciones europeas.

Es una obviedad dejar claro que los votantes que acceden a hablar conmigo tienen un sesgo determinado que los aleja de los más radicales del grupo. Lo que queda claro es que no hay gente engañada, todos sabían lo que podía pasar al dar su voto a Alvise y tenían amortizado que podría actuar como se ha demostrado pero, a pesar de que muchos dicen que no le votarán más, lo que queda en evidencia es que el voto para ellos ya cumplió su objetivo, el de agitar el avispero y dar un aviso a los partidos tradicionales. Algunos de ellos siguen considerando que lo votarán, pero la mayoría de los consultados dice que no. Lo cierto es que el votante tipo de Alvise no dejará de hacerlo por un caso de corrupción como este, porque están sujetos a las dinámicas del sadopopulismo: le votan no porque puede hacer que su vida mejore, sino porque les promete que aquellos a los que odian tengan una vida peor que la suya. Quieren ver a los que odian en peor condición social y con eso les basta.

Para JRT la realidad de lo conocido le parece inasumible y que ha dejado al ultra en una situación imposible: "Los hechos recientes me parecen de una gravedad considerable, y creo que estamos ante una posible situación de tráfico de influencias, algo que Alvise presumía de querer combatir. En cuanto a la respuesta de Alvise, la percibo como una huida hacia adelante en un intento de justificar lo injustificable. Considero que, como partido, ha perdido toda la credibilidad que tanto presumía al afirmar que su objetivo era eliminar la corrupción sistémica". En las próximas elecciones generales no sabe qué hará con su voto aunque cree que Alvise lo ha perdido: "No tengo claro a quién votar, ya que en las pasadas elecciones opté por un voto de castigo al PSOE, pero el hartazgo general con la política me abruma. Los problemas principales siguen sin resolverse, y esta situación solo refuerza ese desencanto".

Pero para despojar de mi sesgo opinativo y que ustedes puedan juzgar sin premisa previa paso a incluir las opiniones dadas por todos a los que pregunté sin valoración ni interpretación.

LR: "Los audios me han reafirmado en que nunca votaré a este hombre, pero reconozco que no es lo que mas me ha dolido, ya lo de sortear el suelo me pareció populismo penoso, pero todos los políticos los nuevos incluso al final se corrompen([quien no recuerda Monedero), Alvise me decepcionó cuando empezó un brutal ataque contra Vox, cuando le importó cero la división de la derecha, que es lo que mas nos duele a los votantes".

MS: "La verdad es que las informaciones publicadas no dejan nada bien a Alvise, a mí personalmente no me ha gustado nada. Y menos me ha gustado su incitación a que los españoles no paguemos a Hacienda".

ALT: "He cambiado de opinión, estaba a favor de él para que sacara las cosas del gobierno y a favor en cuanto a la inmigración pero visto lo visto tras eso y otros favores y trafico de influencias no le voto ni en pintura".

ERV: "La verdad no esperaba mucho de Alvise y aun así me ha decepcionado, ahora mismo estoy desencantado, no creo que vuelva a votar a nadie".

DM: "Tal y como te dije era un voto de intención, castigando la inacción de los partidos políticos que tenemos. Lógicamente me repugnan los audios, y veo que según está la clase política, en vez de votar a otros como castigo, es preferible quedarse en casa y no votar, que a día de hoy es lo que voy a hacer".

El grupo de los votantes que votaría a Alvise, a pesar de ser menor en los entrevistados, es, a mi parecer el que mejor representa el voto en negativo, es decir, el de aquellos que votan contra alguien y solo les importa desalojar del poder a alguien que odian. Estas son sus respuestas:

GM: "El gobierno de Sánchez es el Gobierno con más cargos a dedo y con más nepotismo acumulado en ministerios. De verdad estamos preocupados en que un eurodiputado reciba 100000 euros de un empresario, la pregunta sería para qué? Creo que aún los periodistas no habéis tenido un debate serio sobre el por qué la gente votó a Alvise, y sigo sin entender mucho los criterios para encasillarle dentro de la "extremaderecha". Supongo que ha venido a enriquecerse igual que todos".

PRC: "Lo primero de todo es que como no podía ser de otra forma, este hecho me parece mal. Nadie puede dejar de cumplir con las obligaciones fiscales por muy mal que estas te parezcan. Este suceso también me ha hecho pensar el por qué se ha dejado en libertad a este delincuente a cambio de incriminar a Alvise y quién ha tomado esta decisión. En mi caso, debo decir que el hecho de tener a toda la clase política y a toda la prensa, de todos los colores e ideologías en su contra, me parece algo positivo y me invita a pensar que quizá pueda provocar algún cambio".

3AB: "Mi voto en las europeas seguiría siendo el mismo. Voté a Alvise sabiendo precisamente la clase de persona que era, y lo voté exactamente por eso. A partir de aquí, no acepto lecciones morales de absolutamente nadie que justifique las andanzas de Begoña Gómez sobre los motivos de mi voto. Mi idea era, como le dije, "tocar los cojones". Y eso es justo lo que está haciendo. Se equivoca aquél que piense que a Alvise lo votó la gente con la intención de mejorar el sistema migratorio, solucionar el problema de vivienda, reducir la jornada laborar, o un aumento de salarios. Son medidas todas ellas con las que estoy de acuerdo. Pero mientras la situación del país sea la que es, conflictividad y polarización al máximo, pues vamos a jugar todos al mismo juego. Y me reitero en lo dicho en el anterior correo: en unas generales votaría al PP. Mi objetivo es echar a Sánchez, y el PP sigue siendo el partido más útil para ello. Y en el fondo me alegro de lo que le ha pasado a Alvise. La broma ha durado suficiente, y con la derecha dividida en tres partidos será imposible ganar unas generales".

Estas son las opiniones y suyas las conclusiones. O algo así.