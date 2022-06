El gobierno más progresista de la historia ha subrogado a una dictadura la represión de los migrantes que huyen de hambrunas y guerras para que no molesten en Melilla. Nunca pensamos que un gobierno con PSOE y Unidas Podemos nos fuera a traer una utopía socialista, ni la nacionalización de servicios estratégicos, ni salir de la OTAN, o redistribuir la riqueza de forma que el capital estuviera destinado al interés general. Pocos pensaban que este gobierno fuera a transformar de manera sustancial la economía capitalista de nuestro país, tan solo aspirábamos a que gobernara con humanidad con los más vulnerables, que fuera empático con los débiles, pero ya hemos llegado a un punto en el que nos conformamos con un gobierno que no mate inmigrantes. Ni eso han logrado, hasta en eso han fallado, en el mínimo respeto a los derechos humanos. Han dejado un espacio nulo para la defensa de este ejecutivo. Se están quedando solos. Hay líneas rojas que una vez traspasados impiden volver atrás. Impiden recuperar la confianza.

Los migrantes asesinados venían de Chad y Sudán, países que están huyendo de guerras y hambrunas y que serían solicitantes de asilo en el caso de haber podido hacerlo de la misma manera que los refugiados de Ucrania. España ha acogido 124.000 personas de Ucrania huyendo de una guerra de forma legal, con la posibilidad de entrar de manera tranquila por las fronteras españolas, en muchas ocasiones se ha ido a buscarlos en origen, pero a los migrantes que huyen de un conflicto similar con la diferencia de tener un color de piel diferente son masacrados cuando suplican ayuda. No se puede apoyar a un gobierno que opera con postulados racistas cuando se tienen valores progresistas, es igual que traicionarse ante tus propios ojos.

Pedro Sánchez felicitó a las autoridades de Marruecos y a la Gendarmería por dejar "bien resuelto" el intento de paso de los migrantes en la frontera. Lo dijo antes de saber que la actuación de Marruecos, acordada con España en su marco de entendimiento que ha abandonado al Sáhara, había sido responsable del asesinato de 37 migrantes. El problema de Pedro Sánchez es que ya sabía que había muertos cuando volvió a felicitar al sátrapa alauí. El problema de Pedro Sánchez es que ya sabía que habían muerto 37 personas cuando se le ocurrió culpar de la situación a las "mafias" en una entrevista de La Vanguardia copiando el marco con todos sus elementos a la extrema derecha. En este tema ha sido indistinguible de Santiago Abascal. Es difícil que un gobierno con VOX pueda superar el récord de muertos y la ignominia que ha provocado Pedro Sánchez en nuestra frontera sur.

¿Qué va a hacer el gobierno tras este crimen? ¿Qué va a hacer Unidas Podemos en el gobierno? Ya sabemos lo que ha hecho el PSOE. Ha emulado el discurso migratorio de la extrema derecha de la misma manera que lo hizo Manuel Vals cuando sentía el aliento de Marine Le Pen y deportaba niñas gitanas a la salida del colegio. Pedro Sánchez ha vendido a los saharauis a cambio de criminalizar la defensa de nuestras fronteras con Marruecos. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de esos acuerdos; el asesinato masivo de gente vulnerable que huye de sus guerras. Quienes hicimos una campaña furibunda contra el gobierno de Mariano Rajoy por las muertes en El Tarajal no podemos mirar para otro lado cuando el responsable de actos tan infames es un gobierno más próximo ideológicamente. Las imágenes de muertos en Nador es nuestra responsabilidad, es una antes y un después en la relación de este gobierno con sus votantes. Si el PSOE y Unidas Podemos creen que pueden dejarlo pasar se equivocan, porque no olvidaremos. Somos diferentes, pedimos decencia y dignidad y no aceptaremos dar nuestro apoyo a un gobierno que mate a nuestros hermanos migrantes.