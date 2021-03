Las diferencias entre PP y VOX son formales. No hay divergencias de fondo entre la extrema derecha y la derecha que se quiere autodenominar moderada. Son la misma ideología con una diferente forma de trasladar su mensaje a la opinión pública. La aprobación de la Ley de Eutanasia ha sido el ejemplo perfecto de cuál es esa divergencia. Tanto PP como VOX han votado en contra, pero solo VOX ha hecho una campaña en contra mostrando de manera evidente ese rechazo con una campaña llamada “la derogaremos”. El mismo voto que el PP, en contra, pero después salió del hemiciclo en silencio, con la cabeza mirando al suelo y con Pablo Casado y Teodoro García Egea de camino a Murcia. Son iguales, solo que lo expresan diferente.

En Murcia, nada más llegar y parar la moción de censura con tránsfugas de Ciudadanos, le han dado la Consejería de Educación y Cultura a los posfascistas para que incluyan el pin parental. Porque están de acuerdo con esa medida aunque no la defiendan de manera furibunda. En la región murciana ha comenzado una persecución a los funcionarios que habrá que combatir con todas las herramientas posibles porque es el inicio de una campaña de criminalización desde las instituciones que gobiernan. Se ha abierto la veda contra el profesorado en Murcia, pero continuará en Madrid si gobiernan. La caza al docente se ha iniciado. No es una elección baladí por parte de los posfascistas de VOX la elección de una consejería que les permite liderar la guerra cultural poniendo en la diana al profesorado de la enseñanza pública y la libertad de cátedra. Porque están de acuerdo en todo con el PP, y lo único que les diferencia es lo fuerte que gritan para exponer sus ideas. VOX está derrotando de manera incontestable la batalla ideológica en el espectro del PP, aunque todavía no se hayan dado cuenta.

Recuperar la cita de Illska, la maldad, de Eiríkur Örn Norddhal que incluí en el primer artículo sobre VOX tras su entrada en el Parlamento de Andalucía ayuda a comprender cómo se acertó de pleno al indicar que la extrema derecha movería de sus posiciones a los conservadores y liberales hasta fagocitarlos de facto o de iure: “Cuando los partidos populistas empiezan a consolidarse, van enriqueciendo su vocabulario con préstamos de los partidos políticos tradicionales. Sus dirigentes aprenden a hablar con mesura (en vez de soltando escupitajos), a comportarse como personas e incluso a ponerse en manos de estilistas y agencias de publicidad. Pero mantienen inalterables sus convicciones, aunque digan migrante en vez de negrata. Los partidos tradicionales ven cómo los extremistas les arrebatan seguidores y reaccionan acercándose al fascismo por el otro lado (y dicen negrata para referirse a los migrantes). Da la sensación de que existe un caos enorme.”

El veto parental tiene muchas motivaciones y todas son perversas y antidemocráticas. Pero sobre todo es peligroso para la convivencia y la educación en libertad de alumnos y docentes. El PP y VOX buscan establecer una mácula de sospecha sobre la actuación profesional del profesorado de la educación pública minando su credibilidad hasta permitir que cualquier persona sin ningún tipo de formación pueda decidir sobre el trabajo del personal cualificado en educación. Destruir la credibilidad de los docentes de la enseñanza pública es el paso final para destruirla, meterles miedo para que no puedan enseñar en libertad y que los padres puedan decidir cuáles son las enseñanzas y lecturas que son tolerables, por motivaciones ideológicas, y que no atienden a las decisiones curriculares del cuerpo docente. El profesorado es la última resistencia a la laminación del sistema público de educación, los únicos que con su compromiso y trabajo sostienen los pilares de un sistema con cada vez menos recursos. Están en absoluto abandono en su defensa numantina de lo que nos pertenece a todos. El PP y VOX lo saben y por eso van a por ellos; quieren destruirlos. No dejarlos en soledad defendiendo el fuerte de la educación pública será nuestra responsabilidad.