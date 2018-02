¿Trabajar hasta los 75 años? Este es el aspecto que tendrían los zapeadores en su jubilación

LA 'JUBILACIÓN' LLEGA A ZAPEANDO

"Lo de currar a los 75 no es broma", insiste Quique Peinado, que aprovecha para usar una aplicación de su móvil y 'envejecer' al equipo de Zapeando. "Como me quede sin jubilación alguno se va a enterar de quien era", afirma Cristina Pedroche. "A ti no te cambia", bromea la colaboradora dirigiéndose a Frank Blanco, quien asegura que será "el terror del asilo".