CRITICA EL DISCURSO DEL REY DEL 3 DE OCTUBRE

"Felipe VI no puede hacer el discurso que hizo el 3 de octubre, no debe", afima la periodista Mercedes Milá en Salvados, y asegura que le encantaría hablar con el rey de España y decirle que no comparte en absoluto el discurso que dió. "Señor Borbón tiene que ser empático, póngase en la piel del otro y sea más valiente", añade.