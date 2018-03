Núñez Feijóo, sobre sus fotos "difíciles de explicar" con el narco Marcial Dorado: "¿Cree que si supiera de lo que iba a ser acusado hubiese dejado hacerlas?"

JORDI ÉVOLE LE PREGUNTA CÓMO CONOCÍA UNA INFORMACIÓN DE SECRETO DE SUMARIO

Después de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, diga que no sabía quien era el narco Marcial Dorado cuando le conoció en 1994, Jordi Évole le muestra un estudio que de Salvados sobre la aparición del narco en los medios antes de esa fecha: "Me parece imposible que no le conociera viviendo allí y con un cargo", destaca el periodista.