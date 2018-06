Josep Borrell: "En el Gobierno hay mujeres no porque sean mujeres, sino porque son válidas"

PRIMERA ENTREVISTA TRAS SER NOMBRADO MINISTRO

"No estaba en mis planes. Estaba recorriendo a pie un rincón de la Toscana cuando el presidente me llamó", asegura Josep Borrell, ministro de Exteriores, UE y Cooperación, que confiesa que se tuvo que pensar asumir la responsabilidad de entrar en el Gobierno de Sánchez. Borrell anuncia que habrá mujeres al frente de secretarías de Estado del Ministerio de Exteriores: "No por ser mujeres, sino por ser competentes".