Errejón: "Rivera se entrega al PP, pero a Rajoy le siguen sin dar los números, puede haber una posibilidad alternativa"

El secretario político de Podemos y portavoz de la formación en el Congreso, Iñigo Errejón, ha afirmado que el pacto firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular, es el "acuerdo de la indignidad, el acuerdo dice querer combatir la corrupción cambiándola de nombre".

"Rivera se ha prestado a blanquear la corrupción del PP", ha apostillado. Errejón ha recalcado que el pacto hace que "fenómenos como la prevaricación o la malversación dejan de ser considerados corrupción" y que esto "no es combatir la corrupción, es cambiarla de nombre".

El dirigente de Podemos ha explicado que Podemos se mantendrá en el "no" en la investidura del candidato Rajoy porque el gobierno del Partido Popular, de los recortes, de la desigualdad, de las injusticias y de la impunidad de la corrupción no se merece repetir, no se merece la confianza".

Además, ha mostrado confianza ante un fracaso de Rajoy: "Si todos se mantienen firmes, esta investidura de Rajoy es fallida y se abre una oportunidad para un gobierno de cambio que construya un país con todos". "Hay una segunda oportunidad, nos merecemos algo mejor", ha sentenciado.