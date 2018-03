"Ministra Montserrat, feminismo es igualdad": la huelga del 8M marca todas las agendas políticas, menos la del PP

"Ministra Montserrat, feminismo es igualdad" es el cántico con el que varias mujeres han recibido durante el 8M a la ministra de Igualdad en un acto en Logroño. Preguntada por cómo puede decir que no se siente feminista, evitaba aclarar sus palabras en las que aseguraba que el feminismo es para ella "una etiqueta". Montserrat no ha esquivado la pregunta una vez, sino que lo ha hecho hasta en tres ocasiones.

En su partido, Pablo Casado sí se declaró feminista, porque considera que es algo que tienen que hacer los hombres para demostrar "la admiración que sentimos hacia nuestras madres o nuestras esposas". Mientras, Mariano Rajoy simplemente asegura que su deber es trabajar por una igualdad real entre hombres y mujeres en un acto de los populares europeos en Valencia: "Mi compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres sin regatear un solo esfuerzo".

Desde el PSOE tachan esta postura de error. Carmen Calvo considera que "la derecha se está equivocando. No está entendiendo que el feminismo es obligatorio en una sociedad". Para Ciudadanos, por su parte, aún queda mucho por hacer en materia de igualdad. Albert Rivera cree que "la línea divisoria aquí no es entre hombres y mujeres o huelga sí y huelga no, sino entre los que discriminan y los que no queremos discriminación".

Día histórico, según Colau, donde las mujeres han perdido el miedo para reivindicar sus derechos en la calle: "No nos resignamos a que nos discriminen, no nos resignamos a la brecha salarial. Sencillamente, es inaceptable y hemos dicho basta". Este 8M, la huelga feminista se ha notado en la agenda política, salvo en la del PP.