La denuncia de Jerónima: lleva gastados 210 euros en taxis por los retrasos en los traslados en ambulancia de Madrid

Jerónima es la persona denunciante. Lleva tres días sufriendo retrasos en la ambulancias que debían llevar a su marido a rehabilitación. "Mi marido está con bastantes dificultades para caminar. Tiene el brazo completamente inutilizado", relata. El lunes perdió la cita en el Hospital: "Es sobre todo la impotencia y los nervios que acarrea esto".

Como las ambulancias no llegaban han tenido que coger taxis, los de idas y vueltas. Llevan gastados 210 euros. "Yo vivo en Paracuellos, y el taxi te cobra sus 35 euros. Si llamo a un taxi, tiene que subir a Paracuellos, recogerme y bajarme", continúa Jerónima con su denuncia.

Ella no es la única víctima de esta situación. Hay más afectados, como Susana. "Tardó más de cinco horas en recogerme una ambulancia que estaba programada", lamenta. De media, 5.000 pacientes no urgentes son trasladados cada día en Madrid. "No estamos hablando de un capricho. Es nuestra vida y salud", continúa Susana.

La Consejería de Sanidad asegura que trabaja para resolver el fallo informático producido por el volcado erróneo de datos. "Lo que hicimos fue, en primer lugar, aumentar el número de operadores. Normalmente suele haber seis, y lo aumentamos hasta 22", defiende Pablo Busca, gerente del 112. Sin embargo, lo cierto es que ya es el sexto dia de desesperación para los afectados.