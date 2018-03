Un directivo de la televisión pública murciana habla de sus subordinadas por boca de su perro: "Hay dos 'zagalas' a las que no le importaría dar un lametón"

El director de control de servicio público de Radio Televisión Región de Murcia, Francisco Martínez Campos, publicó un artículo en el en el diario digital 'Murcia Economía' en el que se refiere al aspecto físico de algunas de sus compañeras con comentarios machistas.

En el texto, titulado 'De Trostki y sus gustos femeninos' y que ya ha eliminado del portal, habla de sus compañeras de La 7 como si estuviera hablando en voz de su perro, llamado Trotski. "Le gusta sobre todo cuando habla de pie, por sus caderas poderosas y su estatura inalcanzable", dice sobre una de sus compañeras.

Sobre otras compañeras, escribe: "Al mediodía entra a toda leche desde la terraza para visionar el informativo y a Martita y Carmen. 'Dos pedazo de mujeres', me dice con ojos golosones. Dos 'zagalas' de buen ver a las que no le importaría dar un lametón o acurrucarse en su regazo. Tonto no es el cacho perro".

De la directora señalaba que "además de guapica tiene una forma de ser que le ponen también. Es -le han dicho- como una de esas 'nurses' inglesas que enamoran a sus protegidos pese a sus férreas formas".

Tras la polémica, el artículo fue retirado y el autor ha pedido disculpas a través de las redes sociales.

El PSOE y Podemos han exigido al Gobierno el cese de Francisco Martínez Campos, mientras que la dirección de Radio Televisión de la Región de Murcia ha lamentado este artículo.