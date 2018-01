Pablo Iglesias: "El PSOE no quiere echar a Rajoy, se ha estrechado la posibilidad de entendimiento"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reivindicado su liderazgo para reactivar a su partido en 2018 en su primera aparición pública desde hace un mes, en la que ha admitido que 2017 ha sido un mal año y no ha ocultado su desengaño con el PSOE.

Mensaje para los socialistas que Iglesias ha lanzado durante su intervención ante el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, donde ha hecho análisis de su desgaste en las elecciones catalanas, en las que perdieron tres escaños.

No ha parado de repetir Iglesias que tocaba autocrítica y no ha hablado de corregir su discurso, pero ha admitido que su estrategia en Cataluña no ha funcionado como querían.

El secretario general de Podemos ha aprovechado para renovar su compromiso con el proyecto y reivindicar su liderazgo. "Estoy dispuesto a seguir dejándome la piel y la salud" y "contribuir a que España cambie, no puedo garantizar que lo vamos a conseguir, pero sí que me voy a dejar piel".

Sobre la hoja de ruta, Podemos no va esperar más al PSOE para que se decida a presentar una moción de censura para echar a Rajoy. Iglesias ya ha asumido que no van a hacerlo porque el nuevo PSOE de Sánchez les ha demostrado que actúa "como Susana Díaz" y, sin renunciar al objetivo de sacar al PP del Gobierno, concentrarán sus esfuerzos en hacer oposición.