Las Comunidades Autónomas tendrán 2.400 millones más de lo previsto el año que viene

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que el nuevo Gobierno pedirá un mayor esfuerzo fiscal a los grandes conglomerados empresariales y ha dicho que "en ningún caso" el tipo mínimo del impuesto de sociedades será inferior al 15%.

"No nos resignamos a que las pymes tengan tipos efectivos superiores al de los grandes conglomerados empresariales y abogamos por acercar el tipo efectivo al nominal y que en ningún caso sea inferior al 15 %. Esto se llama justicia fiscal y es lo que aprobará el nuevo Gobierno", ha dicho Sánchez en el Pleno del Congreso.

El presidente del Ejecutivo comparece en el Parlamento para explicar las conclusiones del último Consejo Europeo del 28 y 29 de junio de 2018 y su programa de Gobierno y ha insistido en que habrá un impuesto finalista vinculado al sector financiero para pagar las pensiones.

"El nuevo Gobierno es consciente de que no habrá justicia social si no hay justicia fiscal y que contribuya más el que más tiene", ha reiterado Sánchez al tiempo que ha aseverado que no se elevarán los impuestos "a los ciudadanos de a pie". Ha explicado que las prioridades serán una fiscalidad que tenga en cuenta el impacto de las nuevas compañías tecnológicas, un rediseño del impuesto de sociedades y figuras tributarias que desincentiven las prácticas que perjudican al medioambiente.

Además en consonancia con la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Sánchez ha afirmado que habrá una figura impositiva finalista vinculada a la banca que contribuirá a sostener el sistema público de pensiones. Respecto a la unión bancaria ha señalado que la creación de un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos y un Mecanismo Europeo de Estabilidad que evite futuras crisis bancarias son "fundamentales".