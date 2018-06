Cospedal resta importancia a las encuestas de las que alardea Sáenz de Santamaría: "Lo primero es la presidencia del partido"

Dolores de Cospedal ha respondido a las encuestas de las que presume Soraya Sáenz de Santamaría, que la sitúan con más posibilidad de éxito en unas futuras elecciones generales. Frente a las hipótesis, dice Cospedal, ella presenta hechos.

"Yo sí me he presentado a elecciones como cabeza de lista. En dos ocasiones he ganado las elecciones, una por mayoría absoluta y otra a un puñado de votos de la mayoría absoluta", añade. Además, ha querido recordar que ahora no se se vota al cabeza de lista para las elecciones, "lo primero es la presidencia del partido".

La precandidata Sáenz de Santamaría insiste en que, aunque lo que se elige es al presidente del Partido Popular, la vista debe situarse en volver al Gobierno. "Tenemos que tener por objetivo ganar las elecciones generales. Presentar al mejor candidato posible, a aquel que pueda ganarlas", asegura.

Según, la exvicepresidenta, los números de las encuestas son más relevantes que el número de los avales presentados, los cuáles sitúan a Pablo Casado a la cabeza. "Es absurda una guerra de avales y yo no la voy a hacer", sentencia.

Además, a Casado, también metido en plena campaña, le sigue persiguiendo el caso de su máster, sobre todo después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos reconociera ante el juez irregularidades en las convalidaciones. "Hice lo que se me pidió. Nadie ha hecho un ejercicio de transparencia como yo he hecho para un tema tan menor como es un curso de acceso a un doctorado", explica.

El partido, por su parte, ofrecerá recursos y las sedes a los precandidatos. Así lo ha anunciado la comisión que organiza el congreso del Partido Popular, que también ha hablado sobre la posibilidad abierta de un debate con todos. "Es un debate prácticamente imposible y hemos desistido de hacerlo", asegura Luis de Grandes, presidente de Organización del Congreso del PP. El próximo lunes 25 se conocerá el número de los militantes que tienen derecho a voto.