Anna Gabriel justifica ante el Supremo que no acudirá a declarar por no existir "un juicio justo"

En un escrito, el abogado de Gabriel y también exdiputado de la CUP, Benet Salellas, se remite a la entrevista publicada por el periódico suizo 'Le Temps' en que la investigada anuncia su intención de permanecer en Ginebra y no acudir a su citación ante el Supremo.

Por su parte, la CUP ha emitido un comunicado para dar "pleno apoyo" a Gabriel en su decisión de quedarse en Suiza.

Gabriel anunció su decisión de no declarar por presunta rebelión ante el TS, al considerar que no iba a tener un "juicio justo" en España. "Estoy siendo perseguida por mi actividad política y la prensa gubernamental me ha declarado ya culpable", ha señalado la exdiputada de la CUP en el diario suizo 'Les Temps'.