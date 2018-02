A través de dinero público y de empresarios: así declaró Granados que las campañas de Aguirre tenían financiación paralela

Granados es muy claro al señalar quién controlaba absolutamente todo lo que pasaba en el PP de Madrid: "El PP de Madrid siempre se ha dirigido desde la Puerta del Sol por parte de la señora Aguirre y del señor González. Y no sé si por este orden".

Aunque insiste una y otra vez en que él no tuvo nada que ver, afirma que las campañas electorales de Esperanza Aguirre tenían una financiación paralela y aporta el nombre de las empresas implicadas, como la publicitaria SWAP o Licuas, de Joaquin Molpeceres, ya conocido por Gürtel o por aparecer en los papeles de Bárcenas: "Ahí la empresa muy afín al Canal, muy afín al señor González, muy afín a la señor Cifuentes era Licuas, del señor Molpeceres".

Un dinero que, según Granados, desviaban de empresas públicas de la Comunidad de Madrid, como el Canal de Isabel II, Promomadrid o Imade a través de sus gastos en publicidad.

"Esos organismos que, por su propia naturaleza, eran los que más podían destinar en publicidad eran los que en mi opinión desviaron parte de esos gastos de publicidad al refuerzo de la campaña específica de esperanza Aguirre", añadió Granados.

Granados no participó, dice, e informó a Rajoy, que le animó cuando fue fulminado por Esperanza Aguirre: "Yo le conté todo al señor Rajoy, por supuesto. El señor Rajoy lo que me dijo fue que estuviera tranquilo; me había ofrecido ser senador. Yo no quería ser senador porque me parecía que había poco que trabajar y yo lo que quería era trabajar". Pero finalmente aceptó ser senador.