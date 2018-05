Giuseppe Conte, candidato a primer ministro italiano, habría falseado su currículum con estudios en Nueva York

SÓLO HABRÍA ASISTIDO A CURSOS NO OFICIALES DE DOS DÍAS

Giuseppe Conte no ha sido siquiera nombrado primer ministro italiano y ya le han pillado una mentira. Asegura que estudió en la Universidad de Nueva York durante cuatro veranos, pero desde el centro lo niegan: no consta en sus registros. Como mucho, dicen, podría haber asistido a cursillos de dos días no oficiales.