Donald Trump hace un guiño por primera vez al control de las armas en EEUU tras la presión social

Giro inesperado de Trump sobre el control de armas:"Soy un gran fan de la Asociación Nacional del Rifle, pero me he reunido hoy con ellos y les he dicho: ha llegado la hora, tenemos que acabar con este sinsentido".

Cambio de parecer de un presidente que hasta ahora siempre ha esquivado este debate y ha sido un férreo defensor del uso de armas, pero tras la masacre de Parkland y la masiva protesta de jóvenes en las calles, tras las desgarradoras peticiones de las víctimas y también después del boicot de una veintena de empresas y la presión de grandes supermercados como Walmart que han decidido dejar de vender armas a menores de 21 años, el presidente estadounidense le ha hecho un guiño al movimiento.

Trump ha dicho estar dispuesto a aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos, prohibir los aceleradores de disparos, evitar que personas con problemas mentales puedan comprar armas, y sí, también mantiene su polémica medida de armar a los profesores.

Giro que ha enfurecido a sus hasta ahora incondicionales amigos de la Asociación Nacional del Rifle. El lobby donó en 2016 más de 30 millones de dólares para su campaña electoral, la mayor aportación hecha a un candidato republicano.

Trump ya ha dicho una cosa y la contraria, habrá que esperar para ver si este movimiento hacia un mayor control cristaliza o se queda en simple fachada.