Fernando Alonso: "Hemos hecho cuatro vueltas buenas, pero es lo que hay"

El español Fernando Alonso, eliminado en la Q1 del Gran Premio de Francia de Fórmula uno, admitió con resignación el resultado adverso: "Hemos hecho cuatro buenas vueltas, pero es lo que hay", dijo.

"Los viernes son difíciles de entender. La última vuelta fue bastante buena. Hemos hecho cuatro buenas, pero es lo que hay. Mañana, se puede esperar lo mismo que en las últimas carreras: un tren de coches y los primeros de la pole se escaparán". Alonso aún confía en que una posible lluvia le favorezca.

"El tiempo puede jugar la baza más importante. Si llueve será un poco más caótica la carrera; si no llueve, será más difícil adelantar". "Me lo tomo con normalidad. Intento hacer todo lo posible. Esto es la Fórmula uno. Las últimas carreras no han sido buenas para nosotros, pero con todo este desastre aún estamos metidos en el Mundial", afirmó.