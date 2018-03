Scolari, sobre el futuro de Cristiano Ronaldo: "Me ha preguntado cómo es vivir en China"

El entrenador del Guangzhou Evergrande, Luiz Felipe Scolari, ha dado una entrevista a Esporte Interativo y ha hablado sobre la posibilidad de la llegada del crack luso a China.

"Quien me ha preguntado más de una vez cómo es la vida en China es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no Cristiano Ronaldo puede ir a China? Sí, me ha preguntado por cómo es vivir en China. Y también tenemos que entender que China es China para distintos jugadores. Cristiano Ronaldo tiene marcas, una industria. Y China es el mayor país del mundo. Entonces yo le dije lo que digo siempre: quien recibe una oportunidad, tiene que irse a China", ha dicho el técnico brasileño.