Cabreo monumental de Paco Jémez: "Ha sido para que nos echaran a todos a tomar por culo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, manifestó tras perder contra el Villarreal en el Estadio de Gran Canaria (0-2) que no estuvieron "a la altura" de lo que requería el partido, que la actuación de su equipo fue "un auténtico desastre, un día nefasto", y que si se vuelve a repetir, estarán "muertos" en la lucha por evitar el descenso a Segunda.

El técnico isleño ha tenido duras palabras hacia sus jugadores, se ha enfrentado también a un periodista local, y al final ha terminado admitiendo que él también es "responsable" del "caos" vivido hoy, y que incluso sería motivo "para echarnos a todos", incluido él, y que trajeran "a veinticuatro jugadores nuevos".

"Tienen que mirarse cada uno dentro, ver lo que han dado y sacar conclusiones", ha sido el mensaje enviado a los jugadores, tras un partido en el que "ha fallado todo, no hemos hecho nada bien, ni tener el balón medio segundo, lo perdíamos con una facilidad tremenda, parecía que ellos iban en avioneta y nosotros con las piernas atadas, la diferencia de velocidad ha sido enorme", ha explicado.

"Ahora hay que trabajar hasta reventar, y el que no lo haga, está fuera hasta que echen el hígado por la boca. Si caemos, que sea con dignidad y orgullo, y si subo a ocho jugadores del filial, me da exactamente igual. Si no somos capaces de demostrar más de lo que hemos hecho hoy, ante un gran equipo enfrente como el Villarreal, es que no podemos estar en Primera", ha dicho en todo tajante.

Jémez se ha enfrentado a un informador local cuando éste le cuestionaba si se había trabajado el nuevo sistema de juego, al empezar el partido con dos delanteros, Calleri y Expósito.

"No te voy a permitir que pongas en tela de juicio mi trabajo, ni se te ocurra....", le ha dicho, para posteriormente explicar que con esos dos puntas "la primera parte estuvo más competida", y con los dos cambios realizados al descanso, el equipo jugó de la forma que venía haciéndolo habitualmente y buscaba tener más posesión, pero es "cuando nos han hecho las ocasiones más claras".

"Siempre llegábamos tarde, teníamos que dar muchos toques, hemos estado lentísimos, sin saber gestionar el balón, apareciendo en zonas donde no tenemos que ir, lo que viene siendo un desastre, y cualquier equipo con gente arriba rápida te hace daño", ha resumido en otro momento de su intervención.

Jémez cree que el responsables también es él porque "no me escapo del desastre", en un "día nefasto" en el que sus jugadores han estado "a años luz" de lo que deben estar, y de esa forma el partido "no podía acabar de otra manera sino perdiéndolo".