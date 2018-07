Scarlett Johansson abandona su último papel como personaje transgénero después de las críticas del colectivo LGTBI

La actriz estadounidense Scarlett Johansson ha anunciado en un comunicado que, tras la polémica suscitada, abandona la película ‘Rub and Tug’, en la que iba a encarnar a una persona transgénero. "A la luz de las recientes preguntas éticas planteadas en torno a mi casting como Dante 'Tex' Gill, el personaje protagonista de la historia, he decidido retirarme respetuosamente del proyecto", comunicó Johansson en un comunicado remitido a la revista 'Out'.

"Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting y me di cuenta de que era insensible. Tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y agradezco que la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe", añadió.

La intérprete recuerda que según 'GLAAD', la principal organización de Estados Unidos que ayuda a dar visibilidad a los derechos LGTB, ese tipo de personajes cayeron un 40% en 2017 respecto al año anterior, sin representación de personajes trans en ningún lanzamiento de los grandes estudios.

"Creo que todos los artistas deben ser considerados igual y justamente. Mi productora, These Pictures, persigue activamente proyectos que entretienen y empujan los límites. Esperamos con interés trabajar con cada comunidad para llevar estas historias conmovedoras e importantes al público de todo el mundo", concluyó.

La cinta, basada en hechos reales, gira en torno a la figura de Dante 'Tex' Gill, un hombre transgénero nacido como Lois Jean Gill que regentaba una red de salones de masajes en Pittsburgh (Pensilvania, EEUU).

Activistas y miembros de la comunidad trans volcaron en las redes sociales su enfado al ver que una actriz cisgénero, cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, interpretaría el papel de un hombre transgénero.

En la base de este debate se sitúa la falta de oportunidades para los artistas transgénero en Hollywood, como denunció la actriz Trace Lysette. Esta artista señaló en Twitter que no "estaría tan molesta" por este tema, si ella tuviera las mismas oportunidades que Jennifer Lawrence o Scarlett Johansson para conseguir papeles cisgénero y añadió: "Pero sabemos que no es el caso. Un desastre".

Por su parte, Jamie Clayton, actriz de 'Sense8', ha publicado en sus redes sociales:"Los actores que son trans nunca consiguen una audición para cualquiera otra cosa que no sean roles de personajes trans. Ese es el verdadero problema".