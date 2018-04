La bici y el LSD, una relación increíble

Todo por haber ingerido accidentalmente una minúscula dosis de LSD. Todavía no se llamaba así. Lo acababa de descubrir. Hoy hace 75 años de aquel psicodélico viaje en bici. Y hoy, por aquella casualidad, se conmemora también el Día de la Bicicleta.

Con el descubrimiento del LSD, se agitaron todas las artes. La contracultura adoptó el LSD en los sesenta. Los hippies bailaban al son que les marcaba la Dietilamida de Ácido Lisérgico. Los mismos Beatles se vieron muy influenciados. Paul McCartney nunca escondió haberlo consumido.

Aunque Lennon negó que 'Lucy in the Sky with Diamonds' hablase de la droga a pesar de que las siglas se correspondiesen con el LSD. La historia de esa canción a sus ojos, era mucho más infantil.

Los Beatles buscaron sus musas con LSD porque Bob Dylan ya lo había probado y les había contado maravillas. Muchos fueron los que se refugiaron en la química para acceder a ese mundo lisérgico que les daba lo que la realidad les negaba.

Jimmy Hendrix, Pink Floyd, hasta Steve Jobs. Puede que sin el LSD, hoy no existiesen ni el Iphone ni el rock and roll. Todo surgió por accidente. Albert Hofmann vivió 102 años y nunca paró de experimentar, pero sin perder el norte. Sabía como mantener la bici en el suelo.