Investigan si una obra aparecida en Ferrol es la primera del artista Banksy en España

Una obra aparecida en una fachada del barrio de Canido, en Ferrol, podría ser la primera del artista Banksy en España, sostiene Eduardo Hermida, promotor de la iniciativa de Las Meninas de Canido, en cuyo contexto se invitó en 2017 al artista británico a participar en sus actividades.

Hermida ha relatado que ha sabido de la aparición de la pintura gracias a una llamada telefónica recibida. Coincidiendo con la fiesta grafitera en el barrio con la temática de Las Meninas en 2017 se reservó a Banksy la pared de una vivienda de la barriada por si quería sumarse a esta iniciativa para reivindicar la mejora de la zona, que permanecía degradada.

Ha admitido que no será sencillo a corto plazo discernir si la imagen, que retrata a dos agentes de la Guardia Civil besándose, corresponde al autor británico. Aunque ha indicado que el artista cuenta con soportes en internet donde "cuelga las cosas que va haciendo", ha confesado que no dispone por el momento de más datos al respecto. "Desconocemos si la obra aparecida en el espacio reservado a Banksy es original o no", ha reconocido.