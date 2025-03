The Friends Experience en Madrid: Fechas, precio de las entradas y dónde comprarlas

The Friends Experience: The One in Madrid, la experiencia fan oficial de la emblemática serie de televisión Friends, ha llegado por primera vez a España, abriendo sus puertas en Madrid en el Pabellón 14.1 de IFEMA (Avenida del Partenón, 5).

Cómo es la exposición

The FRIENDS™ Experience: The One in Madrid acercará a los fans a su serie y personajes favoritos a través de decorados recreados a escala real llenos de nostalgia, escenarios icónicos, disfraces y una gran variedad de objetos de atrezzo y recuerdos. Los asistentes podrán revivir momentos inolvidables, como posar detrás de la famosa puerta morada de Rachel y Mónica, relajarse en los sillones reclinables de Chandler y Joey, descansar en el legendario sofá naranja o pasar por la famosa cafetería de la serie, Central Perk.

Fechas y horarios

La exposición estará disponible desde el 17 de marzo al 29 de junio de 2025 y su horario es de lunes a jueves, en horario de 16:00h a 20:30h y de viernes a domingo, en horario de 10:00h a 20:30h.

Precio de las entradas y dónde comprarlas

La experiencia tiene una duración aproximada de una hora, las entradas tienen un precio desde 10 euros y puedes comprarlas en la página web o aplicación de Fever.