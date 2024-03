Restaurantes de Madrid que no te puedes perder para celebrar el Día del Padre 2024

El Día del Padre, también conocido como San José, se celebra este martes 19 de marzo y son muchas las personas que aprovechan para pasar el día con sus progenitores y hacer algo diferente con ellos y que no suelen hacer en su día a día.

Recientemente te contábamos los mejores planes en Madrid y alrededores y ahora queremos contarte algunos restaurantes que no te puedes perder, ya sea porque son de lo más populares últimamente o porque celebran este día de una forma especial.

1. Llama Inn

Llama Inn (C. del Conde de Xiquena esquina con C. de Prim, 2) celebra a los padres con una experiencia culinaria única donde la familia se reúne para compartir platos exquisitos y crear recuerdos inolvidables. Desde ceviches frescos hasta delicias de la parrilla con un toque neoyorkino.

Plato del restaurante peruano Llama Inn | Llama Inn

Disfruta de nuestra carta pensada para compartir en familia, con platos como el ceviche de vieira, el lomo saltado y la jalea chifa, perfectos para una celebración memorable. Además, es la excusa perfecta para probar el Trust the Chef, donde podrás disfrutar de una selección especial de platos preparados especialmente para tu mesa.

Precio medio: 45 euros

2. Onno

Si apuestas por sorprender en clave fusión, la comida Nikkei es la opción perfecta. Onno (Calle de Sagasta, 23) es el nuevo restaurante de cocina fusión japonesa-peruana, que ha conquistado los paladares en el barrio de Chamberí. Además, hay un truco y se llama El Viaje ONNO, un menú que crea un viaje gastronómico entre dos continentes y mezcla la esencia de dos países de lo más diferentes. Desde los hongos tenyaki en tempura, hasta su tiradito de salmón y sandía sour, hasta los nigiris creando un recorrido que parte desde las papilas gustativas.

Precio medio: 35 euros

3. Circolo Popolare

Circolo Popolare del Grupo Big Mamma | Big Mamma

La última incorporación del grupo Big Mamma está preparada para su primera primavera en la capital. Circolo Popolare es el epicentro de la auténtica gastronomía italiana y está en la Torre Picasso de Madrid. Su diseño es increíble y cuenta con mesas largas perfectas para compartir, con capacidad para acomodar hasta 26 personas. Además, para grupos de más de 8 personas cuenta con un menú cerrado pensado para compartir (ideal para celebrar el Día del Padre si vais toda la familia).

Precio medio: 40 euros.

4. Chambao

La forma perfecta para rememorar aquel viaje a Tulum, donde la diversión y el relax fueron los principales aliados de tu padre. Según cruzas las puertas del restaurante, que está en el Paseo de la Castellana 4, su ambiente te lleva al corazón de México. Cuando abres la carta ves una amplia variedad de opciones, pero si es carnívoro, estás en el lugar perfecto. Una celebración de este calibre se merece unos tacos, unas croquetas de Alaskan King Crab y, para coronarlo, una pieza de carne de Kobe. Todo ello, como no, acompañado de alguno de los variados caldos que tienen en sus bodegas.

Precio medio: 80 euros.

5. Ella Sky Bar

El próximo 19 de marzo cualquier padre que vaya acompañado de sus hijos o algún otro miembro de la familia a sus restaurantes Tilda, La Catorce o El.La Sky Bar se llevará gratis la primera consumición pudiendo elegir entre cerveza, vino o un soft drink.

El.La Sky Bar es el exclusivo rooftop situado en la décima planta del edificio SmartRental Gran Vía Centric, ubicado en la calle Gran Vía número 42, y donde puedes tanto comer, cenar o tomar algo acompañado de unas vistas impresionantes de la ciudad.

Precio medio: 25 euros

6. Quintoelemento

Restaurante Quintoelemento, en Madrid | Quintoelemento

Ubicado en pleno triángulo del arte de la capital (calle de Atocha 125), Quintoelemento se consolida como destino culinario y de ocio por su envolvente y vanguardista experiencia audiovisual y su deliciosa propuesta gastronómica en continua evolución. El restaurante, con una propuesta gastronómica de altura del chef Juan Suárez de Lezo, está diseñado para el disfrute de los sentidos y también para perder la noción del tiempo, con una impresionante bóveda y las gigantescas pantallas que la recubren y proyectan un espectacular contenido inmersivo que te transportan a otros lugares.

Precio medio: 75 euros

7. Pucará

El corazón de Chamartín en Madrid late al ritmo de la gastronomía peruana gracias a Pucará (calle Príncipe de Vergara 200), el restaurante que ha conquistado, en este primer año de vida, los paladares de la capital con su enfoque auténtico y deliciosamente personal. En su carta puedes encontrar deliciosos platillos con toques atrevidos y cuidada materia prima que se funden con sazones asiáticas e ingredientes mediterráneos que transportan a los comensales a los sabores y aromas de la costa, sierra y selva del Perú.

Precio medio: 30 euros

8. DeAtún

Es una de las formas de rememorar los veranos en el sur y ¿a quién no le gusta el atún de Almadraba? En este restaurante de Ponzano (número 59), puede ser crudo o cocinado y que, además, lo combinan con sabores de otros alimentos que hacen que su concepto de Cocina de Mercado Gaditana, cobre vida en el corazón de Madrid. Morrillo, Pan Bao o con tataki de atún y huevo de codorniz o incluso morrillo, una de las partes más nobles del atún.

Precio medio: 50 euros.

9. Zuma

Barra de sushi del restaurante japonés Zuma Madrid | Zuma Madrid

Un día especial merece una comida especial, y Zuma Madrid, situado en el Paseo de la Castellana 2, es la elección perfecta para celebrar esta fecha con tu padre. Con su exquisita fusión de cocina japonesa contemporánea y un ambiente sofisticado, ofrece la experiencia culinaria ideal para compartir momentos memorables en compañía de tus seres queridos.

Precio medio: 80 euros

10. Giselle

Restaurante Giselle Dinner Club en Madrid | Nota Bene

Giselle ofrece una celebración única para el Día del Padre, que va más allá de homenajear únicamente a la figura paterna. En un ambiente que evoca el encanto de los años 90, donde las cenas eran sinónimo de momentos compartidos con seres queridos. En este restaurante del grupo de Gunilla, los comensales podrán disfrutar de una exquisita selección gastronómica preparada por Giselle, cómo que su suculento Filet Mignon a la brasa o las ostras Fine de Claire nº25, perfectas para degustar mientras se brinda con una copa de champán.

Precio medio: 70 euros