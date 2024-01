Campo Maior: Viaje al corazón del vino y del café en Portugal

En invierno y en Navidad los amigos y familiares se reúnen para disfrutar de comidas juntos, historias y experiencias que contar y buenos deseos para el nuevo año. En esas abundantes comidas en las que priman las risas y los buenos momentos, hay dos productos que nunca faltan: el vino, ideal para compartir y saborear los momentos que están por venir, y el café, un cierre perfecto a un año con multitud de acontecimientos.

Por ello, Delta Cafés, de la mano de Grupo Nabeiro, ha diseñado una ruta exclusiva por Campo Maior, en la que tanto el café como el vino son sus principales protagonistas.

Campo Maior, como tantas otras, es una serena y tranquila localidad del sur de Portugal muy cerca de la frontera con España. La tradición cuenta que tuvo su origen en la voluntad de tres familias campesinas que decidieron juntarse para formar una población y protegerse mutuamente.

Adega Mayor, en Campo Maior (Portugal) | Delta Cafés

La ruta comienza por Adega Mayor, la bodega de Grupo Nabeiro. El clima, el mar y la historia hacen de Portugal un punto de encuentro de sabores, por lo tanto un escenario ideal para descubrir y saborear un buen vino. Adega Mayor está situada en el Alto Alentejo, en Campo Maior. Esta región, con un ecosistema mediterráneo y fuerte tradición por las culturas de vino y olivar, suelos de granito y clima templado, contribuyen al carácter único de sus vinos.

Adega Mayor ha sido diseñada por el famoso arquitecto Siza Vieira y se trata de la primera bodega de autor en Portugal, inconfundible por su diseño contemporáneo. Son 180 hectáreas de viñedo distribuidas por tres fincas: Argamassas, Godinha y Monte da Pina.

La visita a la bodega incluye hasta siete experiencias distintas, para tratar de satisfacer las necesidades hasta de los más exigentes.

- Tour guiado + cata de vinos: incluye una visita guiada por la bodega y una cata de dos vinos, Caiado y AM Reserva. Tiene un precio de 12,50€ y una duración de 1:30h.

- Tour guiado + cata de vino y tapas: incluye una visita guiada por la bodega, un vaso de Caiado blanco, Caiado Tinto, Caiado Rosé, una tabla de quesos, una tabla de embutidos, y pan y aceite de oliva. Tiene un precio de 25€ y una duración de 2 horas.

- Picnic en el viñedo: incluye una visita a la bodega, paseo a pie o en bicicleta hasta el lugar del picnic dentro del viñedo, una comida preparada por el Restaurante Aperta, con delicias regionales, y una selección de vinos de Adega Mayor. Tiene un precio de 45€ y una duración de 2h.

- Tour + cata de vinos varietales: incluye una visita a la bodega, un vaso de AM Touriga Nacional, un vaso de AM Verdelho y un vaso de AM Pinot Noir. Tiene un precio de 25€ y una duración de 1:30h.

- Tour + cata de los vinos más exclusivos: incluye una bebida de bienvenida, visita completa a la bodega, un vaso de Reserva do Comendador (blanco), y una degustación de distintos vinos, entre los que se encuentra Reserva do Comendador (tinto), AM Pai Chao, así como servicio de pan y aceite de oliva. Tiene un precio de 35€ y una duración de 1:30h.

- Tour + workshop: incluye una visita a la bodega, degustación de seis vinos, degustación de una tabla con los quesos más selectos de la región, tabla de embutidos y servicio de pan y aceite de oliva. Además, durante la cata, expertos de Adega Mayor introducirán a los asistentes en el mundo del vino, así como sus aromas y matices. Tiene un precio de 50€ y una duración de 2:30h.

- Enólogo por un día: incluye una visita a la bodega, degustación de tres vinos monovarietales, una camiseta, un diploma y una botella de vino elaborada con etiqueta personalizada, además de la formación para descubrir el arte y las principales técnicas en el proceso de producción del vino. Tiene un precio de 50€ y una duración de 2h.

Centro de Ciencia del Café de Campo Maior en Portugal | Delta Café

Después de esta degustación de vinos, qué mejor que probar otro de los platos fuertes del país luso: el café. El Centro de Ciencia del Café es un espacio único en Europa, nacido en el corazón de Alentejo, concretamente en la considerada como capital del café: Campo Maior.

Se trata de un espacio interactivo de carácter informativo, didáctico, cultural y científico, donde los visitantes pueden encontrar respuestas a sus preguntas relacionadas con el mundo del café. También tendrán la oportunidad de disfrutar de una de sus reconocidas degustaciones, donde desvelan técnicas básicas de evaluación sensorial del café, preparación de bebidas y latte art, para que puedan sorprender a sus amigos y familiares.

Para la visita al Centro de Ciencia del Café, existen dos tickets diferentes: individuales y para grupos, con o sin demostración. Los tickets individuales sin demostración tienen un precio de 8€ para los adultos y 5€ tanto para los niños como para las personas mayores de 65 años, así como una duración de 1:30h. Los tickets individuales con demostración, en los que se incluye una degustación de café además de las actividades explicadas anteriormente, tienen un coste de 13€ para los adultos y 10€ tanto para los niños como para las personas mayores de 65 años. Esta modalidad también tiene una duración de 1:30h para la vista y 30 minutos para la demostración. Para las visitas en grupo sin demostración, los precios oscilan entre los 4 y los 7€, mientras que para las que incluyen demostración se encuentran entre los 8 y los 11€.

Herdade dos Adaens, en Campo Maior, en Portugal | Delta Café

Después de disfrutar de estas experiencias tan selectas, Herdade dos Adaens, en Campo Maior, emerge como un remanso de paz en forma de alojamiento. En esta finca, que ha dado lugar a la marca Adaens, que comercializa mermelada y miel elaboradas con productos locales, hay multitud de opciones de alojamiento, desde una habitación con forma de barco o de tren hasta distintos tipos de bungalow.